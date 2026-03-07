Convoca Estado a novena edición de “Emprende por un Cambio Social”

Publicidad - LB2 -

La iniciativa repartirá 850 mil pesos entre proyectos de emprendimiento con impacto comunitario en Chihuahua.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE), anunció en Ciudad Juárez la novena edición del programa “Emprende por un Cambio Social”, una convocatoria dirigida a impulsar proyectos que generen impacto positivo en sus comunidades.

La iniciativa se realiza en coordinación con la Fundación del Empresariado Chihuahuense (Fechac), el Centro de Liderazgo y Desarrollo Humano (Celiderh) y el Gobierno Municipal de Chihuahua, con el propósito de fortalecer el emprendimiento social en distintas regiones del estado.

Bajo el lema “Ideas valientes, comunidad inteligente, cambio que permanece”, la convocatoria contempla una bolsa total de 850 mil pesos, que se distribuirá entre proyectos seleccionados en cuatro categorías.

Las modalidades incluyen Visionarios, dirigida a proyectos en etapa de desarrollo con alto impacto social; Activos, enfocada en iniciativas sociales ya en marcha que demuestren resultados; Zona Serrana, para emprendimientos orientados a comunidades de la región serrana; y Startups en Tecnología, que reconoce soluciones sociales o ambientales basadas en innovación tecnológica.

En cada categoría se otorgarán tres premios, para un total de 12 proyectos ganadores, con participación abierta a emprendedores y emprendedoras de todo el estado de Chihuahua.

El proceso de selección se desarrollará en varias etapas, que incluyen registro de propuestas, participación en un Boot Camp de formación intensiva para fortalecer los proyectos y una presentación final ante un jurado especializado.

Posteriormente, los proyectos seleccionados recibirán capital semilla para impulsar su crecimiento y ampliar su impacto social dentro de sus comunidades.

Durante la presentación, David Almeida, presidente de Fechac, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones para fortalecer estos espacios de innovación social.

Señaló que el trabajo conjunto permite crear oportunidades que promueven la inclusión y el desarrollo de proyectos con impacto en la sociedad.

La SIDE informó que además de Ciudad Juárez, se realizarán 11 giras informativas en distintos municipios del estado, entre ellos Ojinaga, Chihuahua, Nuevo Casas Grandes, Cuauhtémoc, Guerrero, Bocoyna, Guachochi, Parral, Jiménez, Camargo y Delicias, con el objetivo de acercar la convocatoria a más emprendedores.

Las bases completas de participación se encuentran disponibles en el sitio oficial www.emprendeporuncambiosocial.org.

