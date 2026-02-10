Convoca Congreso del Estado a foros de consulta para actualizar la Ley de Turismo de Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Buscan modernizar el marco legal y fortalecer la operatividad de los consejos turísticos en distintas regiones del estado.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Comisión de Turismo del Congreso del Estado de Chihuahua convocó al sector turístico, organismos empresariales, instituciones y comunidad académica a participar en los Foros de Consulta de Turismo 2026, con el objetivo de analizar y actualizar la Ley de Turismo estatal, particularmente en lo relacionado con la operatividad de los consejos de turismo.

Las y los legisladores señalaron que el proceso busca construir una reforma integral que permita modernizar el marco jurídico vigente, incorporando criterios de innovación y funcionalidad que respondan a las necesidades actuales del sector turístico en la entidad.

El diputado José Luis Villalobos, presidente de la Comisión de Turismo, explicó que la intención es evitar que la legislación quede sin aplicación práctica, al señalar que se requiere un instrumento jurídico dinámico y útil para el desarrollo turístico del estado.

“La Ley de Turismo debe ser un instrumento vivo, que realmente funcione y no se convierta en letra muerta”, expresó el legislador.

Como parte del proceso de consulta, se realizarán mesas de trabajo regionales en distintos municipios del estado, con el siguiente calendario: el 16 de febrero en Chihuahua capital a las 11:00 horas; el 20 de febrero en Hidalgo del Parral a las 13:00 horas; el 26 de febrero en Casas Grandes a las 11:00 horas; el 27 de febrero en Ciudad Juárez a las 11:00 horas; el 6 de marzo en Guerrero a las 11:00 horas; y el 7 de marzo en Creel, también a las 11:00 horas.

Además de la participación en los foros presenciales, las propuestas individuales podrán presentarse por escrito hasta el 20 de marzo, de manera física, en el área de Oficialía de Partes del Congreso del Estado.

En el anuncio de la convocatoria participaron las diputadas Alma Portillo, Yesenia Reyes y Rosana Díaz, así como los diputados José Luis Villalobos y Arturo Medina, integrantes de la Comisión de Turismo del Poder Legislativo estatal.

