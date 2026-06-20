Conmemora Maru Campos en Cerocahui a sacerdotes jesuitas y guía turístico asesinados

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La gobernadora participó en una ceremonia religiosa al cumplirse cuatro años de los hechos ocurridos en la Sierra Tarahumara.

Cerocahui, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos Galván asistió a la ceremonia religiosa realizada en Cerocahui, municipio de Urique, en memoria de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, así como del guía de turistas Pedro Palma, asesinados hace cuatro años en esta comunidad de la Sierra Tarahumara.

La conmemoración reunió a autoridades civiles, representantes de la Iglesia católica, integrantes de la Compañía de Jesús y habitantes de la región, quienes recordaron el legado de servicio y acompañamiento comunitario que distinguió a los religiosos durante décadas de trabajo pastoral en la zona.

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La mandataria estatal expresó su solidaridad con las comunidades serranas y destacó las acciones implementadas por su administración para atender las necesidades sociales de la región.

“Estamos aquí con solidaridad. Tenemos un presupuesto que se ha venido implementando en la Sierra Tarahumara para el combate a la pobreza, desnutrición y salud”.

Durante la jornada se realizó una procesión acompañada por danzas tradicionales rarámuri, manifestación cultural que simboliza la oración y el anhelo de paz para los pueblos de la Sierra Tarahumara.

La gobernadora también sostuvo encuentros con sacerdotes que desarrollan labores pastorales en la región, con quienes dialogó sobre las condiciones que enfrentan las comunidades indígenas y rurales, así como los esfuerzos institucionales encaminados al fortalecimiento del tejido social.

Las autoridades estatales señalaron que desde los hechos registrados en 2022 se ha mantenido un seguimiento permanente en la zona, mediante programas enfocados en salud, educación, seguridad y desarrollo social.

A la ceremonia acudieron además el secretario de Salud, Gilberto Baeza Mendoza; el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya Chávez; el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo; y el coordinador de Asesores del Gobierno del Estado, Jesús Carrillo.

La administración estatal informó que las acciones en la Sierra Tarahumara continúan a través de distintas dependencias y programas, entre ellos la estrategia Juntos por la Sierra, orientada a mejorar las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos y la atención de las comunidades de la región.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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