Confirma PAN cierre de registros para la gubernatura; candidatura se definirá con encuesta ciudadana

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La dirigencia estatal informó que el proceso para la gubernatura concluyó, mientras que los registros para alcaldías y diputaciones permanecerán abiertos hasta el 20 de julio.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Daniela Álvarez Hernández, informó que el periodo de registro para quienes aspiran a la candidatura a la gubernatura de Chihuahua concluyó y advirtió que ya no habrá nuevas incorporaciones al proceso interno.

Al referirse al cierre de registros, la líder panista expresó de manera coloquial que “el que se registró se registró, y el que no, pues ya valió gorro”, al señalar que la convocatoria para la gubernatura ya quedó cerrada. Hasta el momento, los únicos aspirantes que han hecho público su registro son Marco Bonilla Mendoza y Gilberto Loya Chávez.

“El que se registró se registró, y el que no, pues ya valió gorro”, expresó Daniela Álvarez.

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La dirigente explicó que la definición de la candidatura panista incluirá una encuesta abierta a la ciudadanía, además de los mecanismos internos del partido, al considerar que entre la militancia ya existe una percepción favorable hacia uno de los aspirantes.

Asimismo, adelantó que en los próximos días se darán a conocer el método y los términos de la convocatoria correspondiente, con el propósito de establecer con claridad las reglas del proceso interno.

En cuanto a las demás candidaturas, Álvarez Hernández informó que el registro para aspirantes a alcaldías y diputaciones locales permanecerá abierto hasta el 20 de julio, mientras que el 21 de julio serán convocados quienes se inscribieron para competir por la gubernatura, las principales presidencias municipales y las diputaciones.

La dirigente hizo un llamado a quienes participan en la contienda interna a mantener la unidad del partido, privilegiar el respeto y evitar los ataques personales.

“Somos un solo equipo que llevamos muchos años trabajando juntos; el camino es la unidad y no podemos generar heridas profundas que nos impidan seguir caminando juntos”, señaló.

También recordó que ningún militante está por encima del partido y exhortó a que las diferencias políticas no se conviertan en confrontaciones internas.

“Si nos queremos apasionar, que sea contra Morena, no con los de casa”, afirmó.

Álvarez Hernández indicó que la Comisión Permanente del Consejo Estatal ya sesionó de manera virtual y sostendrá una reunión presencial en los próximos días para abordar, entre otros temas, la convocatoria interna. Añadió que se prevé la asistencia del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, en la reunión del 21 de julio con los aspirantes registrados.

Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, respaldó el llamado de la dirigencia estatal, pidió paciencia a la militancia y aseguró que Acción Nacional llega fortalecido al proceso electoral de 2027.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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