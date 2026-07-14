Confirma Chihuahua primer caso de gusano barrenador del ganado

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Autoridades activaron un cerco sanitario y reforzaron las medidas de vigilancia para evitar la propagación de la plaga en el estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) confirmó el primer caso de Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Chihuahua, luego de que un productor reportó un animal con lesiones sospechosas, lo que permitió activar de inmediato los protocolos sanitarios establecidos para contener la plaga.

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz, informó que el caso fue detectado gracias a la cultura de prevención impulsada entre productores y autoridades, lo que permitió una respuesta inmediata por parte de las instancias responsables de la sanidad pecuaria.

“Lo más importante es que los productores reportan cualquier sospecha. Ese es uno de los objetivos del trabajo preventivo que realizamos desde hace dos años: generar confianza, capacitar y contar con mecanismos que permitieran actuar de manera inmediata ante cualquier eventualidad.”

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Como parte del protocolo federal y estatal, personal especializado realiza labores de saneamiento en el rancho donde se detectó el caso, además de implementar un cerco sanitario que incluye una zona focal de 20 kilómetros y una zona perifocal de 40 kilómetros.

Las acciones contemplan inspecciones al ganado, aplicación preventiva de ivermectina y otros tratamientos sanitarios, instalación de trampas para monitorear la mosca transmisora y revisiones en predios vecinos. La dependencia precisó que estos trabajos serán financiados por los gobiernos estatal y federal, por lo que los productores no deberán cubrir ningún costo.

“La administración estatal mantiene una política de máxima vigilancia sanitaria para proteger al sector pecuario.”

Parada Muñoz explicó que la propagación del gusano barrenador está relacionada con factores climáticos, ya que las corrientes de viento y las tormentas pueden favorecer el desplazamiento de la mosca que transmite la plaga, por lo que insistió en la importancia de mantener la vigilancia permanente y atender oportunamente cualquier herida en los animales.

Asimismo, destacó que Chihuahua mantiene coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Comité Estatal de Fomento y Protección Pecuaria, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) y la Comisión México–Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) para evitar la dispersión del parásito.

“Hizo un llamado a los productores para revisar constantemente a sus animales, evitar la presencia de heridas sin atender y reportar de inmediato cualquier lesión sospechosa.”

El jefe del Departamento de Ganadería de la SDR, Juan Carlos Flores Márquez, informó que, como parte de las nuevas disposiciones sanitarias, a partir de este día todo ganado que ingrese o salga del estado deberá contar con un certificado que acredite la aplicación de ivermectina, además de cumplir con la inspección física correspondiente en el caso de animales destinados al sacrificio. Estas medidas buscan fortalecer el control de la movilización pecuaria y preservar la sanidad del hato ganadero de Chihuahua.

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