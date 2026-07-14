Inauguran nuevas instalaciones del Centro Escolar Leona Vicario en Ciudad Juárez

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El Gobierno del Estado destinó más de 17.4 millones de pesos para ampliar la infraestructura educativa que beneficia a 205 estudiantes tutelados por el Estado.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado inauguró las nuevas instalaciones del Centro Escolar Leona Vicario No. 2563, obra que fortalecerá la atención educativa de 205 niñas, niños y adolescentes tutelados por el Estado, desde el nivel preescolar hasta el bachillerato.

La ceremonia fue encabezada por la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván, y el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila, quienes destacaron que la infraestructura forma parte de las acciones para mejorar las condiciones de aprendizaje de estudiantes en situación de vulnerabilidad.

“La obra representa una inversión superior a 17 millones 487 mil 612 pesos y beneficia de manera directa a 205 niñas, niños y adolescentes tutelados por el Estado”, informó el secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila.

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La intervención incluyó la construcción y adecuación de un comedor para personal docente y administrativo, un salón de usos múltiples, sanitarios para secundaria y bachillerato, un laboratorio, un aula de cómputo y un salón para el nivel medio superior.

El titular de la SEyD destacó que el proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto entre el DIF Estatal, la Secretaría de Educación y Deporte y el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), con el propósito de ofrecer mejores espacios para la formación académica.

“La nueva infraestructura ofrece a las y los estudiantes un entorno adecuado para su desarrollo académico, personal y social”, expresó la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván.

La funcionaria añadió que el plantel brinda servicios de atención psicológica, trabajo social y enfermería, además de actividades deportivas, culturales y recreativas que complementan la formación integral de los estudiantes.

El Centro Escolar Leona Vicario atiende a alumnas y alumnos desde preescolar hasta bachillerato y recibe anualmente más de 7.2 millones de pesos para su operación por parte del DIF Estatal. Al concluir el acto protocolario, las autoridades realizaron un recorrido por las nuevas instalaciones para conocer la infraestructura que respaldará el desarrollo académico y personal de las y los estudiantes.

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