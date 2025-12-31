Cierra Registro Civil 2025 con más de 112 mil actos y ahorros por 14 millones de pesos

Publicidad - LB2 -

Programas gratuitos beneficiaron a miles de familias y fortalecieron el derecho a la identidad en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Registro Civil del estado cerró el año 2025 con 112 mil 521 actos registrales, entre inscripciones, anotaciones y modificaciones, como parte de las acciones para garantizar el derecho humano a la identidad, la certeza jurídica y la preservación de la memoria histórica de las y los chihuahuenses.

Además de la atención cotidiana en las oficialías, la institución implementó tres programas gratuitos a lo largo del año: Matrimonios Colectivos, Correcciones Administrativas y Soy México, los cuales generaron ahorros superiores a los 14 millones de pesos para la ciudadanía, al eliminar costos asociados a trámites fundamentales.

El Programa Estatal de Matrimonios Colectivos permitió que 4 mil 041 parejas formalizaran su unión sin costo, lo que representó una condonación de más de 4.3 millones de pesos, además de brindar protección legal a las familias y certeza sobre derechos patrimoniales y filiales.

En materia de identidad jurídica, se realizaron 1 mil 811 correcciones administrativas gratuitas en distintos municipios, con un ahorro acumulado superior a 557 mil pesos, lo que permitió que documentos oficiales reflejaran de manera precisa los datos personales de sus titulares.

A través del programa Soy México, 9 mil 449 personas obtuvieron la nacionalidad mexicana sin costo, sin necesidad de apostilla ni traducción de documentos, lo que significó ahorros por más de 9.4 millones de pesos y facilitó el acceso a derechos como educación, salud, empleo y programas sociales, principalmente para personas en retorno o con doble nacionalidad.

De manera complementaria, la Oficialía Itinerante llevó a cabo más de 110 jornadas en distintas regiones del estado, otorgando 27 mil 500 servicios en comunidades urbanas, rurales e indígenas, entre reposiciones de actas, registros de nacimiento, asesorías y rectificaciones.

Durante 2025 se efectuaron 45 mil 238 registros de nacimiento, 16 mil 206 matrimonios, 26 mil 706 defunciones, 8 mil 866 asentamientos de sentencias de divorcio, 416 actas de reconocimiento y 15 mil 089 inscripciones de documentos extranjeros, cifras que reflejan la alta demanda de los servicios registrales en la entidad.

Con 264 oficialías distribuidas en el territorio estatal, el Registro Civil consolidó su presencia y cercanía con la población, al tiempo que se prepara para cumplir 165 años de servicio en 2026, reafirmando una visión centrada en la atención humana, eficiente y accesible.

Las autoridades estatales destacaron que cada registro y corrección representa más que un trámite administrativo, al constituir parte fundamental de la historia personal, familiar y comunitaria que conforma la identidad colectiva de Chihuahua.

