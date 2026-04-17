Cierra Herminia Gómez jornadas de inclusión con conferencia sobre autismo en Chihuahua

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Actividades reunieron a especialistas y más de 450 asistentes para promover derechos e inclusión.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada de Morena, Herminia Gómez Carrasco, encabezó el cierre de las Jornadas por la Inclusión 2026 en el Congreso del Estado, con la conferencia “Autismo: detección temprana e inclusión”, enfocada en generar conciencia y fortalecer el conocimiento sobre este trastorno.

El evento contó con la participación de especialistas en la materia, quienes abordaron la importancia de la atención integral en la niñez, así como la detección oportuna del Trastorno del Espectro Autista (TEA) para mejorar el desarrollo y calidad de vida de quienes lo presentan.

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Durante las jornadas, también se promovieron espacios de diálogo con jóvenes con Síndrome de Down y otras condiciones de neurodivergencia, quienes compartieron sus experiencias y perspectivas, contribuyendo a una agenda centrada en derechos e inclusión.

Asimismo, se llevó a cabo una exposición fotográfica que visibilizó, a través de imágenes, las vivencias de niñas, niños y jóvenes con autismo, aportando un enfoque social y humano al cierre de las actividades.

“Solo con conocimiento se podrán romper las barreras para integrar a todas las personas dentro de la sociedad”

La legisladora destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo para impulsar políticas públicas que garanticen la inclusión y el respeto a los derechos de grupos vulnerables.

En este contexto, recordó que ha presentado iniciativas orientadas a reconocer la capacidad jurídica de personas con discapacidad y autismo, así como a visibilizar el papel de quienes ejercen labores de cuidado.

Las Jornadas por la Inclusión 2026 registraron una asistencia superior a 450 personas, consolidándose como un espacio de reflexión y participación que busca incidir en la construcción de una sociedad más incluyente.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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