Recorre Marco Bonilla calle Samaniego y entrega pavimentación financiada con Presupuesto Participativo

La obra beneficia a más de mil 400 vecinos de la colonia Rosario, quienes esperaron más de cuatro décadas por la pavimentación del tramo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, recorrió la calle Samaniego, en el tramo comprendido entre las calles 46 y 52 de la colonia Rosario, donde fue entregada una obra de pavimentación con concreto hidráulico realizada mediante el Presupuesto Participativo, con el objetivo de mejorar la movilidad y seguridad de las familias del sector.

Durante el recorrido, el edil estuvo acompañado por funcionarios municipales, representantes del Cabildo y una diputada local, como parte de un ejercicio de cercanía con los vecinos para supervisar la funcionalidad de los trabajos concluidos y conocer otras necesidades de la zona para su eventual atención.

El presidente municipal destacó que la participación activa de la ciudadanía fue determinante para concretar la obra, al señalar que el Presupuesto Participativo permite priorizar proyectos con impacto directo en la calidad de vida de las colonias cuando existe coordinación entre vecinos y gobierno.

Vecinos del sector expresaron su agradecimiento por la pavimentación, al señalar que se trata de una demanda histórica con más de 40 años de espera, especialmente por los problemas de tránsito y encharcamientos que se registraban durante la temporada de lluvias.

“Gracias por esta calle, quedó muy bonita y ya hacía falta. Antes teníamos muchos problemas cuando llovía y esto lo resuelve mucho”.

Como parte de la visita, el alcalde convivió con las familias del sector, compartió la tradicional rosca de Reyes y tamales, y les deseó un buen inicio de año 2026, en un ambiente de convivencia comunitaria.

De acuerdo con información municipal, más de mil 400 vecinos resultan beneficiados directamente con esta vialidad. La obra incluyó retiro de adoquín, reposición de la línea general de agua potable, trabajos de terracería, construcción y pintura de guarniciones, así como la pavimentación de 4 mil 244 metros cuadrados con concreto hidráulico de 12 centímetros de espesor, con una inversión aproximada de 5 millones de pesos.

