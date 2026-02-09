Recibe Marco Bonilla solicitudes para beca PAAM 2026 en Punta Orient

Publicidad - LB2 -

El apoyo alimentario busca fortalecer la calidad de vida de personas adultas mayores en Chihuahua capital.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla acudió al CEDEFAM Punta Oriente para supervisar el inicio de la recepción de documentos del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) 2026, una estrategia municipal enfocada en fortalecer la alimentación y el bienestar de las personas adultas mayores en la capital del estado.

Durante el arranque del proceso, el presidente municipal estuvo acompañado por la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, con quien constató la atención a las y los solicitantes que buscan incorporarse a este programa social, considerado uno de los apoyos prioritarios del Gobierno Municipal.

- Publicidad - HP1

La administración municipal informó que la recepción de documentos se realizará del 9 al 20 de febrero, bajo un esquema alfabético, con el objetivo de garantizar una atención ordenada y eficiente a las personas interesadas en acceder al beneficio.

El alcalde reiteró que su gobierno mantiene como eje central el impulso de programas sociales dirigidos a los sectores más vulnerables, en particular a las personas adultas mayores, a quienes reconoció por su aportación histórica a la comunidad y la necesidad de acompañarlas en esta etapa de su vida.

El calendario de atención alfabética quedó establecido de la siguiente manera: lunes 9 de febrero, apellidos A-B; martes 10, C-D-E; miércoles 11 y jueves 12, F-G-H; y viernes 13, I-J-K-L. Las fechas correspondientes a los apellidos de la M a la Z se darán a conocer posteriormente.

Para realizar el trámite, las personas solicitantes deberán presentar CURP con código QR, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio reciente, además de realizar un estudio socioeconómico en el momento de la atención. En caso de no poder acudir personalmente, se permitirá la asistencia de un representante con carta poder e identificación oficial.

El Gobierno Municipal puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 072, extensión 2244, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, de lunes a viernes, para brindar mayor información sobre el programa y el proceso de recepción de documentos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.