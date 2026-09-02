Moderniza Marco Bonilla 95 por ciento del alumbrado público en Chihuahua capital

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El Municipio reportó más de 88 mil luminarias sustituidas en 930 colonias y ahorros superiores a 42 millones de pesos durante 2025.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Chihuahua informó que el 95 por ciento de la red de alumbrado público ya opera con tecnología LED, como parte del programa de modernización impulsado durante la administración del alcalde Marco Bonilla.

De acuerdo con la autoridad municipal, durante los últimos cinco años se han sustituido más de 88 mil luminarias en 930 colonias, con una cobertura que alcanza a más de 850 mil habitantes de la capital del estado.

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La modernización del alumbrado público también se extendió a la zona rural del municipio, donde se concluyó al 100 por ciento la sustitución de luminarias LED contemplada en los 65 ejidos.

En estas comunidades rurales fueron reemplazadas más de mil 350 luminarias, mediante una inversión superior a 7.5 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la iluminación y seguridad en espacios públicos.

El Municipio destacó que la sustitución por tecnología LED ha permitido mejorar la eficiencia energética de la red, además de ofrecer mayor visibilidad en calles, parques y vialidades.

Durante 2025, la modernización generó un ahorro superior a 42 millones de pesos en consumo eléctrico, en comparación con el gasto registrado durante 2024.

La administración municipal señaló que estos ahorros representan un uso más eficiente de los recursos públicos, al reducir el gasto en energía y mejorar la operación del servicio.

A la sustitución de luminarias se suma la incorporación de sistemas de telegestión, instalados en vialidades como Guillermo Prieto Luján, Venceremos, Palestina, Circuito Universitario y Francisco Villa.

Estos equipos permiten monitorear, controlar y gestionar de manera remota los puntos de luz, lo que facilita la detección de fallas, mejora los tiempos de atención y permite hacer más eficiente el mantenimiento de la red.

Como parte de las nuevas alternativas tecnológicas, el Gobierno Municipal también puso en marcha un proyecto piloto de alumbrado solar en el parque de Villa Juárez.

En dicho espacio se instalaron luminarias autónomas para evaluar su desempeño, eficiencia energética y viabilidad, con miras a ampliar el uso de tecnologías sustentables en el sistema de alumbrado público.

El Municipio informó que la modernización del alumbrado forma parte de una estrategia para mejorar los servicios públicos, reducir costos operativos y fortalecer la seguridad en colonias, vialidades y comunidades rurales de Chihuahua capital.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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