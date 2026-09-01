Entrega Marco Bonilla nuevas instalaciones para la Universidad de las Mujeres

Publicidad - LB2 -

El espacio cuenta con aulas, centro de cómputo y auditorio para fortalecer la formación académica de mujeres en Chihuahua

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla inauguró las nuevas instalaciones de la Universidad de las Mujeres, espacio orientado a ampliar las alternativas de formación académica y profesional para mujeres del municipio de Chihuahua.

El nuevo espacio fue habilitado en el segundo piso del Edificio Libertad, ubicado en la calle Libertad número 1, en la colonia Centro, a un costado del Congreso del Estado.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el Gobierno Municipal, las instalaciones representan el cumplimiento de un compromiso para dotar a la Universidad de las Mujeres de un espacio propio, donde las usuarias puedan continuar sus estudios, capacitarse y fortalecer sus oportunidades laborales.

Durante la inauguración, Bonilla señaló que el programa nació con el propósito de abrir puertas para que ninguna mujer tenga que renunciar a sus metas profesionales por falta de oportunidades.

“Aquí hay una puerta más; ustedes deciden hasta dónde quieren llegar.”

Como parte del acto inaugural, se informó que el nuevo Centro de Capacitación llevará el nombre de Blanca Patricia Ulate Bernal, en memoria de quien fuera regidora del Gobierno Municipal.

Las instalaciones cuentan con oficinas administrativas, dos aulas con capacidad para 20 alumnas cada una, un centro de cómputo y un auditorio para 60 personas, infraestructura que permitirá ampliar las actividades académicas y de capacitación.

El proyecto contó con la colaboración de distintas instituciones. La Universidad Regional del Norte donó sillas para las aulas; el Instituto Municipal de Planeación aportó mobiliario para el área de cómputo, mientras que el inmueble pertenece a Fechac y es utilizado por el Gobierno Municipal mediante el pago de una renta.

Las primeras aulas ya son utilizadas por alumnas de la Licenciatura en Derecho, primera carrera incorporada al programa en modalidad semipresencial mediante una alianza con la Universidad Regional del Norte.

Con el inicio del nuevo tetramestre en septiembre, se incorporarán dos nuevos grupos, con lo que la modalidad semipresencial alcanzará 80 alumnas.

Actualmente, la Universidad de las Mujeres cuenta con una oferta de 30 licenciaturas, 155 maestrías y 60 especialidades, como parte de una plataforma orientada a acercar la educación superior a mujeres que buscan mejorar sus oportunidades laborales y avanzar hacia una mayor independencia económica.

El modelo contempla estudios en línea, horarios flexibles, inscripción gratuita y becas que cubren entre el 65 y el 80 por ciento del costo total, con el objetivo de reducir barreras económicas y de tiempo para continuar la preparación profesional.

El Gobierno Municipal recordó que el pasado 19 de agosto de 2026, Marco Bonilla y la alcaldesa de Meoqui, Miriam Soto, firmaron un convenio para incorporar a ese municipio a la Universidad de las Mujeres.

Mediante ese acuerdo, el Municipio de Chihuahua brindará acompañamiento en la implementación del modelo, mientras que mujeres de Meoqui podrán acceder a becas y oportunidades de vinculación con la Organización Mundial de Alfabetización.

Con estas acciones, la administración municipal busca fortalecer programas de formación, capacitación y profesionalización para mujeres, mediante espacios que amplíen sus oportunidades educativas y laborales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.