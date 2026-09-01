Destaca Marco Bonilla obras viales para mejorar movilidad en Chihuahua

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El Gobierno Municipal informó que dos pasos superiores benefician a cerca de 600 mil personas con una inversión superior a 350 millones de pesos

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Chihuahua destacó la entrega de dos pasos superiores viales que buscan mejorar la movilidad en puntos de alta circulación y reducir los tiempos de traslado para miles de personas.

De acuerdo con la administración municipal, las obras representan una inversión superior a 350 millones de pesos, financiada con recursos municipales, y forman parte de la estrategia de infraestructura impulsada por el alcalde Marco Bonilla.

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Los pasos superiores se ubican en carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea Mexicana, así como en vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias, dos cruces considerados estratégicos por su conexión con zonas habitacionales, corredores industriales y accesos a la ciudad.

El Gobierno Municipal informó que estas obras benefician a cerca de 600 mil personas que diariamente se trasladan hacia hogares, centros de trabajo, escuelas y zonas industriales.

En el sector oriente, el paso superior de carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea Mexicana representó una inversión de 148.8 millones de pesos y permite una circulación continua en uno de los principales accesos a la capital del estado.

La obra beneficia a habitantes de la zona, personas provenientes de Aldama y trabajadores de los corredores industriales, al reducir puntos de congestionamiento que generaban filas y tiempos de espera.

Al norte de la ciudad, el paso superior de vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias tuvo una inversión de 203.3 millones de pesos y mejora la conexión entre sectores habitacionales, áreas industriales y centros de empleo.

La administración municipal señaló que ambas obras forman parte de una planeación orientada a anticipar el crecimiento urbano y atender zonas donde la movilidad presentaba mayor presión vehicular.

Estas acciones se suman al Distribuidor Vial Sur, construido y entregado en 2024 con una inversión de 228.7 millones de pesos de recursos municipales.

El Gobierno Municipal indicó que, durante los últimos cinco años, se ha priorizado infraestructura vial orientada a conectar sectores, agilizar traslados, fortalecer la seguridad vial y acompañar el crecimiento de Chihuahua capital.

Además de reducir tiempos de traslado, las obras buscan disminuir el consumo de combustible, las emisiones asociadas a congestionamientos y los riesgos derivados de largas filas vehiculares.

La administración municipal destacó que los proyectos fueron realizados con recursos propios, al considerar que la capacidad financiera del Ayuntamiento puede traducirse en infraestructura y beneficios directos para la ciudadanía.

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