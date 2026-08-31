InicioEstadoCapital

Impulsa Marco Bonilla formación STEM para niñas y niños de Chihuahua

Capital

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

El Centro STEM San Quintín ofrece talleres de robótica, programación y tecnología para estudiantes de 5 a 14 años.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Chihuahua destacó el impulso a la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas mediante los Centros STEM, espacios orientados a preparar a niñas, niños y adolescentes para los retos académicos y laborales vinculados con la innovación.

Uno de los proyectos centrales es el Centro STEM Municipal San Quintín, donde estudiantes de la capital acceden a talleres y actividades prácticas relacionadas con programación, robótica, automatización y uso de tecnología para la solución de problemas.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con la administración municipal, el objetivo es acercar herramientas de aprendizaje especializado a las nuevas generaciones, con el fin de fortalecer su talento, pensamiento lógico, creatividad y capacidad de trabajo en equipo.

El Centro STEM San Quintín fue inaugurado en 2025 y durante el quinto año de gobierno del alcalde Marco Bonilla fortaleció su operación mediante capacitación docente en áreas especializadas.

El personal recibió formación en electrónica, programación con microprocesadores, robótica educativa y aplicación de la metodología STEM en el aula, como parte del proceso de consolidación del espacio.

Actualmente, niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 14 años pueden participar en talleres de Robótica Básica, Robótica Móvil, Robótica Colaborativa, VEX IQ, Python y Programación en Scratch.

La administración municipal señaló que estas actividades buscan que las y los participantes desarrollen habilidades prácticas para aprender, crear y resolver problemas en un entorno cada vez más vinculado con la tecnología.

El municipio destacó que el proyecto distingue a Chihuahua Capital al acercar formación especializada directamente a la comunidad desde un espacio impulsado por el Gobierno Municipal.

Como siguiente etapa, se contempla ampliar esta oportunidad al sur de la ciudad mediante la recuperación y renovación del Centro Comunitario Madera 65, proyecto seleccionado por la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo 2025.

La propuesta contempla áreas especializadas para la enseñanza STEM, con el objetivo de ampliar la cobertura de formación tecnológica y fortalecer la infraestructura educativa comunitaria.

El Gobierno Municipal indicó que estas acciones forman parte de una estrategia para dejar infraestructura permanente, multiplicar conocimientos y brindar herramientas que puedan ampliar las oportunidades futuras de niñas, niños y adolescentes de Chihuahua Capital.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN POLLS

ADN Polls

Mantiene Cruz Pérez Cuéllar ventaja en interna de Morena rumbo a gubernatura de Chihuahua

La encuesta de encuestas de Polls.mx coloca al alcalde juarense con 44.6%, seguido por...
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Capital

Acercará múltiples servicios la feria “Juntos Cerca de Ti” a la colonia Sierra Azul de Chihuahua

¡Este viernes 9 de agosto la feria "Juntos Cerca de Ti" llega a la colonia Sierra Azul en Chihuahua! Aprovecha los servicios y programas que el Gobierno del Estado tiene para ti. ¡No te lo pierdas! #DesarrolloHumano #Chihuahua #ServiciosGratuitos
México

Fortalece Claudia Sheinbaum relación México-Canadá; Anuncia proyectos y reuniones bilaterales

Como parte de su visita a la cumbre del G7, la Presidenta de México,...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto