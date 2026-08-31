Impulsa Marco Bonilla formación STEM para niñas y niños de Chihuahua

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El Centro STEM San Quintín ofrece talleres de robótica, programación y tecnología para estudiantes de 5 a 14 años.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Chihuahua destacó el impulso a la formación en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas mediante los Centros STEM, espacios orientados a preparar a niñas, niños y adolescentes para los retos académicos y laborales vinculados con la innovación.

Uno de los proyectos centrales es el Centro STEM Municipal San Quintín, donde estudiantes de la capital acceden a talleres y actividades prácticas relacionadas con programación, robótica, automatización y uso de tecnología para la solución de problemas.

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De acuerdo con la administración municipal, el objetivo es acercar herramientas de aprendizaje especializado a las nuevas generaciones, con el fin de fortalecer su talento, pensamiento lógico, creatividad y capacidad de trabajo en equipo.

El Centro STEM San Quintín fue inaugurado en 2025 y durante el quinto año de gobierno del alcalde Marco Bonilla fortaleció su operación mediante capacitación docente en áreas especializadas.

El personal recibió formación en electrónica, programación con microprocesadores, robótica educativa y aplicación de la metodología STEM en el aula, como parte del proceso de consolidación del espacio.

Actualmente, niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 14 años pueden participar en talleres de Robótica Básica, Robótica Móvil, Robótica Colaborativa, VEX IQ, Python y Programación en Scratch.

La administración municipal señaló que estas actividades buscan que las y los participantes desarrollen habilidades prácticas para aprender, crear y resolver problemas en un entorno cada vez más vinculado con la tecnología.

El municipio destacó que el proyecto distingue a Chihuahua Capital al acercar formación especializada directamente a la comunidad desde un espacio impulsado por el Gobierno Municipal.

Como siguiente etapa, se contempla ampliar esta oportunidad al sur de la ciudad mediante la recuperación y renovación del Centro Comunitario Madera 65, proyecto seleccionado por la ciudadanía a través del Presupuesto Participativo 2025.

La propuesta contempla áreas especializadas para la enseñanza STEM, con el objetivo de ampliar la cobertura de formación tecnológica y fortalecer la infraestructura educativa comunitaria.

El Gobierno Municipal indicó que estas acciones forman parte de una estrategia para dejar infraestructura permanente, multiplicar conocimientos y brindar herramientas que puedan ampliar las oportunidades futuras de niñas, niños y adolescentes de Chihuahua Capital.

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