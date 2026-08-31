Repara JMAS hundimiento en la colonia Morelos tras daño en red sanitaria

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El organismo reemplazó un tramo de drenaje en la calle Año 1823, donde la tubería concluyó su vida útil.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Agua y Saneamiento de Juárez realizó la reparación de un hundimiento registrado sobre la calle Año 1823, en la colonia Morelos, donde fue necesario reemplazar un tramo de la red de drenaje sanitario.

De acuerdo con el organismo, la afectación se originó debido a que la tubería concluyó su vida útil, por lo que fue intervenida por una cuadrilla operativa del Departamento de Alcantarillado.

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El ingeniero Carlos Bautista, coordinador del Distrito 4 de Alcantarillado, informó que el reporte fue atendido durante el fin de semana y que, al tratarse de una afectación localizada, los trabajos pudieron realizarse de manera rápida.

Durante la revisión se detectó un tramo dañado de aproximadamente cinco metros, además de una descarga sanitaria correspondiente a un domicilio ubicado frente al punto de reparación.

“Estamos en la calle Año 1823 reparando un hundimiento que se reportó durante el fin de semana. Vamos a reparar de cuatro a cinco metros de línea, más la descarga sanitaria”, detalló.

Para atender el problema, personal de la JMAS instaló tubería de PVC de ocho pulgadas, con el objetivo de garantizar el adecuado funcionamiento de la red sanitaria en el sector.

Bautista explicó que la excavación alcanzó una profundidad superior a los dos metros, por lo que fue necesario utilizar maquinaria especializada, entre ella una retroexcavadora, además del equipo de seguridad correspondiente.

Una vez concluida la conexión de la nueva tubería, la cuadrilla continuará con los trabajos de relleno y compactación para dejar el área en condiciones de ser canalizada al Departamento de Bacheo.

El organismo informó que posteriormente se realizará la reposición del pavimento intervenido, como parte del proceso de cierre de la reparación.

La JMAS agradeció a las y los vecinos de la colonia Morelos por su comprensión y paciencia durante el desarrollo de los trabajos, y reiteró que continuará atendiendo reportes para mantener en buenas condiciones la infraestructura sanitaria de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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