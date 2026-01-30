Llama Marco Bonilla a fortalecer educación en ciencias y tecnología en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Alcalde de Chihuahua Capital participa en Consejo STEM durante campeonato estatal realizado en Ciudad Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla Mendoza, llamó a trabajar de manera conjunta por el fortalecimiento de la educación en ciencias y tecnología en el estado, al participar en el Segundo Campeonato Estatal de Robótica y Habilidades STEM, realizado en Ciudad Juárez y organizado por el Gobierno del Estado.

En el marco de este evento se desarrolló una sesión del Consejo STEM Chihuahua, coordinada por la Coordinación de Política Digital, donde Bonilla Mendoza intervino como integrante de este organismo cuyo objetivo es impulsar políticas públicas que fortalezcan el aprendizaje en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en todos los niveles educativos.

El edil subrayó que invertir en educación científica y tecnológica es una apuesta estratégica para preparar a la niñez y juventud frente a los retos del mercado laboral actual, al considerar que estas disciplinas fomentan pensamiento crítico, creatividad y capacidad de resolución de problemas, elementos clave para el desarrollo económico y social del estado.

Bonilla destacó que desde Chihuahua Capital se ha impulsado esta agenda mediante el primer Centro STEM operado por un gobierno municipal en el país, así como con políticas públicas complementarias orientadas a la inclusión educativa y el desarrollo del talento, entre ellas programas de formación y apoyos académicos.

Asimismo, señaló que una agenda estatal coordinada en ciencia y tecnología permitirá fortalecer el talento local y generar oportunidades reales para las y los jóvenes, tanto en Ciudad Juárez como en el resto de los municipios de Chihuahua.

Durante su visita al campeonato, el alcalde recorrió distintos stands de exhibición, donde conoció proyectos desarrollados por estudiantes que participaron en competencias con robots diseñados y construidos por ellos mismos, en un ambiente marcado por la innovación, el entusiasmo y la participación estudiantil, particularmente de alumnas y alumnos del nivel medio superior.

