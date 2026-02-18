Movil - LB1A -
febrero 18, 2026
Invita Marco Bonilla a jóvenes de la UACH a involucrarse en política y transparencia

Chihuahua

POR Redacción ADN / Agencias
Alcalde dialoga con universitarios sobre participación ciudadana, seguridad y desarrollo económico.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del programa “Alcalde en tu Universidad”, el presidente municipal Marco Bonilla visitó la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), donde dialogó con estudiantes sobre la importancia de la participación juvenil en la vida pública y los avances de la administración municipal.

Durante el encuentro, el edil reconoció que existe desconfianza hacia la clase política y apatía entre algunos sectores jóvenes, pero subrayó que la participación ciudadana va más allá del voto.

“Si queremos acabar con la corrupción y mejorar nuestro gobierno, necesitamos ciudadanos informados, críticos y participativos. La obligación ciudadana no se agota en votar, nace ahí; hay que revisar, cuestionar y exigir cuentas todos los días”.

Ante los universitarios, destacó que herramientas como la declaración patrimonial pública permiten consultar información sobre los bienes de los servidores públicos e invitó a utilizar los mecanismos de transparencia disponibles en el portal oficial del Municipio.

En materia de seguridad, Bonilla señaló la consolidación de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital y la creación del Instituto Superior de Seguridad de Chihuahua, donde se imparten licenciaturas y próximamente maestrías para profesionalizar a los cuerpos policiales.

En desarrollo económico, afirmó que Chihuahua Capital se mantiene como una de las ciudades más competitivas del país, con crecimiento en empleo formal e inversión anual superior a 200 millones de pesos para apoyar a emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas.

En el ámbito social y educativo, mencionó la operación de la Universidad de las Mujeres, que atiende a 290 alumnas, así como la construcción del Polideportivo Luis H. Álvarez, orientado a ampliar el acceso a espacios deportivos de calidad.

“Que nadie les diga que están muy jóvenes para asumir un reto. Los jóvenes sí podemos gobernar, administrar y transformar nuestra ciudad”, expresó al exhortar a los estudiantes a involucrarse activamente en la toma de decisiones y en el seguimiento de las acciones de gobierno.

