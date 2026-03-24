Inicia Bonilla entrega de apoyos alimentarios a adultos mayores en Chihuahua

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Programa municipal beneficiará a más de 7 mil personas durante 10 meses.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, encabezó el arranque del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM) 2026, que beneficiará a 7 mil 265 personas con la entrega mensual de paquetes alimentarios durante un periodo de 10 meses.

Los apoyos incluyen productos básicos como cereales, harina, aceite, frijol, vegetales, atún, café y artículos de higiene personal, los cuales serán distribuidos en centros comunitarios previamente asignados a los beneficiarios.

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Durante el evento, el alcalde destacó la importancia de las personas adultas mayores como parte fundamental del tejido social, al reconocer su papel en la formación de valores y cohesión familiar.

“Son el corazón de nuestra ciudad, quienes con su amor y sus consejos fortalecen a cada familia”, expresó.

Por su parte, la presidenta del DIF Municipal, Karina Olivas, señaló que este programa forma parte de una estrategia integral que busca no solo brindar apoyo alimentario, sino también atención en salud y servicios complementarios.

En el mismo acto, se inauguró la ampliación del Centro de Desarrollo Familiar (CEDEFAM) Dale, obra que contó con una inversión de 3.8 millones de pesos y que permitirá ampliar la oferta de servicios a la comunidad.

El espacio cuenta ahora con comedor comunitario, auditorio remodelado y áreas para atención médica integral, además de la incorporación de un Módulo de Impulso a la Economía Familiar (MIFAM) para apoyar el emprendimiento.

Estas acciones se suman a las actividades deportivas, culturales y talleres que ya se ofrecían, fortaleciendo el acceso a servicios y oportunidades de desarrollo para las familias.

El Gobierno Municipal reiteró que este tipo de programas buscan mejorar la calidad de vida de la población vulnerable y fortalecer el bienestar social en la capital del estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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