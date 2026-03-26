Inaugura Marco Bonilla Expo Agronorte 2026 y llama a fortalecer unidad del campo chihuahuense

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Productores y autoridades coinciden en impulsar la agricultura regional ante desafíos actuales.

Nuevo Casas Grandes, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, participó en la inauguración de la EXPO AGRONORTE 2026 “Todos Somos el Campo”, evento que reúne a productores y autoridades de la región noroeste del estado con el objetivo de impulsar la actividad agrícola y fortalecer la colaboración entre municipios.

Durante su intervención, el edil destacó la importancia de generar un frente común para enfrentar los retos actuales del sector, señalando que el campo chihuahuense atraviesa un momento complejo que requiere unidad y coordinación.

“Chihuahua nunca será un estado que se doble ante nadie, es un estado que se defiende con la unidad del campo”.

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El evento congrega a diversos municipios que buscan consolidar un bloque agrícola regional, orientado a mejorar las condiciones de producción y promover el desarrollo económico del sector primario.

En el marco de la inauguración, se reconoció la trayectoria de productores destacados, entre ellos Víctor Enns Friessen, por su aportación a la innovación agrícola y el uso eficiente de recursos como el agua.

Las autoridades resaltaron la necesidad de fortalecer estrategias de apoyo al campo, así como de impulsar prácticas sustentables que permitan mejorar la productividad y garantizar la viabilidad del sector.

Al encuentro asistieron alcaldes de municipios como Delicias, Buenaventura, Galeana, Nuevo Casas Grandes, Casas Grandes y Ascensión, quienes coincidieron en la relevancia de trabajar de manera conjunta.

“Vamos a levantar la voz por el campo chihuahuense”.

La Expo Agronorte busca consolidarse como un espacio de intercambio, promoción y desarrollo para productores, con miras a fortalecer la agricultura en el estado.

El evento forma parte de los esfuerzos regionales para impulsar el campo como eje estratégico de la economía, en un contexto de desafíos climáticos y productivos que impactan a Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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