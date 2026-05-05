Impulsa Municipio de Chihuahua especialización en ingeniería ambiental para mujeres

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Programa de seis meses busca fortalecer capacidades en sostenibilidad y cuidado del medio ambiente.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), promueve la especialización técnica en Ingeniería Ambiental dentro de la Universidad de las Mujeres, con el objetivo de ampliar las oportunidades de capacitación en áreas vinculadas al desarrollo sostenible.

El programa tiene una duración de seis meses y está dirigido a mujeres interesadas en temas como el uso responsable de los recursos naturales, energías alternativas y reducción de residuos contaminantes.

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Durante la formación, las participantes podrán adquirir herramientas para analizar el impacto ambiental, aplicar indicadores de sostenibilidad y desarrollar propuestas tanto en campo como en laboratorio y proyectos técnicos.

Asimismo, el plan de estudios contempla la familiarización con auditorías ambientales y procesos relacionados con la norma ISO 14001, competencias cada vez más demandadas en diversos sectores productivos.

“Esta oferta forma parte de las acciones para ampliar las oportunidades de capacitación”

Las autoridades municipales señalaron que esta iniciativa busca fortalecer la participación de las mujeres en áreas estratégicas, particularmente en aquellas relacionadas con la protección del medio ambiente.

Las interesadas pueden solicitar información e inscribirse a través de líneas telefónicas habilitadas o acudir directamente a las instalaciones del programa en el centro de la ciudad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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