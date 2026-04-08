Entrega Marco Bonilla camiones escolares y ambulancias en zona rural de Chihuahua

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La inversión busca mejorar el acceso a educación, salud y servicios básicos en comunidades alejadas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde Marco Bonilla encabezó la entrega de camiones escolares y ambulancias en comunidades rurales del municipio, como parte de las acciones para fortalecer el acceso a servicios básicos.

En total, se entregaron cuatro camiones escolares, con una inversión de 1.5 millones de pesos, destinados a facilitar el traslado de estudiantes que enfrentan largas distancias para acudir a sus centros educativos.

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En materia de salud, se incorporaron tres ambulancias, dos de ellas con una inversión de 974 mil pesos, lo que permitirá mejorar la atención de emergencias y los traslados médicos en estas comunidades.

Durante la jornada también se beneficiaron 64 personas a través del Programa Alimentario del Adulto Mayor (PAAM), además de realizar trabajos de ampliación de alumbrado público en la colonia Soto.

En este último rubro, se instalaron 140 metros de red, seis postes y seis luminarias, con una inversión de 500 mil pesos, con el objetivo de mejorar la seguridad en la zona.

El director de Desarrollo Rural, Armando Gutiérrez, informó que con esta entrega se da continuidad a la renovación del transporte escolar en seccionales, acumulando 18 camiones incorporados desde 2021, además de actualizar ambulancias que no se reemplazaban desde hace aproximadamente una década.

Las acciones forman parte de la estrategia municipal para reducir rezagos en la zona rural, particularmente en servicios esenciales como educación, salud e infraestructura básica.

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