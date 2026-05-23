Exige Brighite Granados que Maru Campos comparezca ante la FGR

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La dirigente estatal de Morena afirmó que ninguna persona está por encima de la ley y pidió esclarecer los hechos investigados por autoridades federales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados, afirmó que la gobernadora María Eugenia Campos debe atender el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) relacionado con las investigaciones sobre la presunta intervención de agentes extranjeros en territorio nacional.

La dirigente morenista señaló que, de acuerdo con información de la FGR, la mandataria estatal fue requerida para comparecer en calidad de testigo dentro de las indagatorias derivadas del operativo realizado en la Sierra del Pinal.

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Granados indicó que las investigaciones están relacionadas con la cadena de mando de las personas servidoras públicas involucradas en dichas acciones.

“Nadie por encima de la ley. La soberanía y la defensa de México no se prestan a interpretaciones”, expresó Brighite Granados.

La presidenta estatal de Morena sostuvo que la ciudadanía tiene derecho a conocer con claridad lo ocurrido en los hechos registrados el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos, donde presuntamente participaron agentes extranjeros en un operativo de seguridad.

Asimismo, afirmó que la comparecencia de personas servidoras públicas forma parte de los procedimientos ministeriales necesarios para el esclarecimiento de los hechos investigados por la autoridad federal.

Granados señaló que corresponde a la Fiscalía General de la República determinar los alcances de las investigaciones y actuar conforme al marco constitucional.

“Lo que corresponde ahora es que se den explicaciones claras ante la autoridad y que el proceso avance con transparencia”, declaró la dirigente estatal de Morena.

Finalmente, indicó que Morena en Chihuahua permanecerá atento al desarrollo del proceso y a las resoluciones que emita la autoridad federal respecto a este caso.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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