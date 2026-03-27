Comparte Marco Bonilla agenda de desarrollo con empresarios de Ciudad Juárez

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Alcalde de Chihuahua plantea coordinación para fortalecer inversión, empleo y competitividad en la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, sostuvo un encuentro con empresarios y liderazgos de Ciudad Juárez, donde presentó su visión sobre el desarrollo económico del estado y la importancia de fortalecer la coordinación entre sectores.

Durante la reunión, el edil destacó que Ciudad Juárez es un motor clave para la economía estatal, por lo que su crecimiento impacta directamente en el desarrollo de todo Chihuahua.

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“Juárez se merece lo mejor”.

Bonilla señaló que para consolidar el crecimiento económico se requieren condiciones específicas como seguridad, infraestructura, servicios eficientes, transparencia y capacidad institucional, elementos que, afirmó, permiten atraer inversión y generar empleos.

Asimismo, expuso que el modelo implementado en la capital del estado se basa en orden administrativo, resultados y planeación, el cual podría replicarse para impulsar el desarrollo en otras regiones.

En el encuentro, empresarios locales plantearon inquietudes y compartieron perspectivas sobre los retos que enfrenta la frontera, particularmente en temas de competitividad y oportunidades económicas.

Se destacó la necesidad de construir una agenda conjunta entre gobierno y sector productivo.

El alcalde subrayó que el objetivo es avanzar sin divisiones, mediante una visión compartida que permita mejorar las condiciones de vida de las familias chihuahuenses.

Las partes coincidieron en la importancia de mantener el diálogo y la colaboración para fortalecer el desarrollo económico de Ciudad Juárez y el estado.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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