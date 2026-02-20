Apuesta Marco Bonilla por fortalecer identidad de Juárez con donación cultural

Publicidad - LB2 -

Entrega acervo fotográfico al Museo de las Identidades Juarenses durante visita a la frontera.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla, anunció la donación de un acervo fotográfico integrado por 12 piezas de personajes emblemáticos de la frontera, que se incorporarán al patrimonio del Museo de las Identidades Juarenses (MIJ).

Durante un recorrido por el recinto cultural, el edil destacó la relevancia de preservar la memoria histórica y artística como parte de la construcción de identidad regional. El material fue entregado en formato digital, en alta resolución y almacenado en una memoria USB para su integración oficial al acervo del museo.

Bonilla explicó que decidió no revelar los nombres de las piezas para mantener expectativa entre los visitantes, aunque adelantó que se trata de figuras que han contribuido al prestigio cultural de la ciudad, entre ellas referentes como Tin Tan y Juan Gabriel.

“Juárez es historia viva. Es talento, es cultura, es carácter. Cuando reconocemos a quienes han puesto en alto el nombre de esta tierra, fortalecemos el sentido de pertenencia de las nuevas generaciones”, expresó.

El alcalde subrayó que la identidad juarense se construye desde la memoria colectiva, sus artistas y su capacidad de resiliencia, elementos que, afirmó, distinguen a la frontera en el contexto nacional.

Al ser cuestionado sobre señalamientos políticos, respondió que cada actor público debe concentrarse en cumplir con su responsabilidad y gestionar mayores recursos para la ciudad desde los espacios que ocupa.

Finalmente, reiteró su disposición de colaborar en favor del desarrollo de Ciudad Juárez y reconoció que el principal activo de la frontera es su población, su historia y su sentido de pertenencia.

