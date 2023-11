Cerrarán Recaudaciones de Rentas en el estado este 1 y 2 de noviembre

Publicidad - LB2 -

Recomiendan hacer uso de medios alternos de pago como kioscos, Facebook o a través de la página www.ipagos.chihuahua.gob.mx

Chihuahua, Chih .– Con motivo de la celebración del Día de Muertos, los días 1 y 2 de noviembre permanecerán cerrados todos los módulos de Recaudación de Rentas del Gobierno del Estado, por lo que la atención al público será retomada el día viernes 3 de noviembre en el horario habitual.

La Secretaría de Hacienda recomienda que en caso de querer realizar el pago de sus impuestos estatales o pagar multas de tránsito, puede realizarlo a través de los medios alternos de pago como son los kioscos, Facebook o a través de la página www.ipagos.chihuahua.gob.mx.

También se pueden realizar pagos con referencia en las tiendas participantes como es el caso de Soriana, AlSuper, Elektra, Oxxo, S-Mart y Farmacias Guadalajara.

El horario habitual de los módulos de Recaudación de Rentas es de lunes a viernes en Chihuahua y Juárez de 8:00 am a 4:00 pm y para el resto del estado de: 9:00 am a 3:00 pm; sábados de 9:00 am a 2:00 pm.

Los módulos en Chihuahua son Mirador y Libra (Tránsito) y en Juárez en Galerías Tec y Sendero.

