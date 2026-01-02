Celebra SSPE el Día del Policía con “Menudazo” en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Mandos y directivos participaron en un desayuno para reconocer la labor de los agentes estatales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La Policía del Estado conmemoró el Día del Policía con un desayuno tradicional de menudo ofrecido a las y los agentes estatales en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) en Ciudad Juárez.

Desde las 8:00 de la mañana de este 2 de enero, subsecretarios y directivos de la corporación participaron en la entrega de cientos de platos de menudo, como parte de una convivencia organizada para reconocer el trabajo cotidiano del personal operativo.

La actividad se llevó a cabo en el complejo de la SSPE en esta frontera y reunió a elementos de distintas áreas que acudieron al lugar para participar en la celebración, en un ambiente de cercanía entre mandos y policías.

De acuerdo con la dependencia, este tipo de acciones buscan reconocer la labor diaria que realizan las y los agentes en favor de la seguridad pública, así como fortalecer el sentido de pertenencia y el vínculo institucional.

Durante la convivencia estuvieron presentes el subsecretario de Estado Mayor, Luis Ángel Aguirre; el subsecretario de Despliegue Policial, Ricardo Realivázquez; el subsecretario del Sistema Penitenciario, Ricardo Fernández; el subsecretario de Especialización y Profesionalización Policial, Esteban Piñón; y el subsecretario de Centinela, Adrián Lui.

También asistió el director de Comunicación Social de la SSPE, Jorge Armendáriz, además de otros mandos y personal directivo de la corporación estatal.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado destacó que este tipo de eventos forman parte de los esfuerzos institucionales para valorar el compromiso de quienes integran las fuerzas policiales, en un contexto de retos permanentes para la seguridad en la entidad.

