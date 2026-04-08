Califica Seguridad Pública como terrorismo ataque a avioneta en Guadalupe y Calvo

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El hecho dejó cuatro personas heridas y obligó a un aterrizaje forzoso en la sierra Tarahumara.

Parral, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, calificó como un acto terrorista el ataque contra una avioneta ocurrido en Guadalupe y Calvo, hecho registrado el pasado 6 de abril en la región serrana.

De acuerdo con el reporte, la aeronave sobrevolaba la sierra Tarahumara cuando presuntamente recibió impactos de arma de fuego, lo que obligó a realizar un aterrizaje forzoso en una zona de difícil acceso.

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“Esto no es un acto delincuencial, es un acto terrorista y vamos a ir a dar con ellos”

El funcionario informó que cuatro personas resultaron heridas, entre ellas un ciudadano inglés, dos estadounidenses y el piloto originario de Chihuahua.

Loya señaló que el hecho es inédito en la entidad y adelantó que ya se cuenta con información sobre los presuntos responsables, quienes pertenecerían a grupos delictivos que operan en la región conocida como el Triángulo Dorado.

Indicó que, en coordinación con la Sedena y la Guardia Nacional, se mantienen operativos para ubicar a los agresores y reforzar la seguridad en la zona.

Asimismo, se dispuso el despliegue de una aeronave para garantizar la seguridad de las operaciones aéreas, debido a que en la sierra este medio de transporte es esencial para la movilidad de las comunidades.

El titular de Seguridad Pública no descartó que el ataque haya sido producto de una confusión, aunque subrayó la gravedad del hecho y reiteró que las autoridades actuarán con firmeza para evitar que se repitan este tipo de incidentes.

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