Busca Congreso que gobiernos municipales promuevan música chihuahuenses

Pide la contratación de intérpretes y compositores chihuahuenses en eventos locales



Chihuahua, Chih (ADN/Adriana Saucedo) La 67 Legislatura de Chihuahua convocó al Poder Ejecutivo Estatal, así como a los 67 Ayuntamientos de la entidad a que implemente un programa permanente de “Promoción Musical Chihuahuense”, con la intención de aprovechar la industria musical local.

Además de lo anterior que se apoye, mediante la contratación en coparticipación empresarial, de intérpretes y compositores independientes, asociaciones musicales, empresarios del ámbito musical, promotores y artistas Chihuahuenses, en todos los eventos culturales que involucren la industria musical promovidos o autorizados por las Autoridades aludidas.

Lo anterior, una vez aprobada la proposición del diputado Carlos Olson San Vicente, quien agregó que el impulso y promoción de los músicos y de la industria musical en el Estado, se debe de reconocer como de carácter primordial, ya que es la identidad misma de la cultura del norte de México, porque en su interpretación y en su creación se establecen sus propios e individuales rasgos.

“Debemos considerar que la música de nuestros compositores e intérpretes locales no solo es importante per se, sino que debemos defenderla como la expresión humana que permite conocerlos, no sólo al individuo o grupo de individuos que la componen, sino también al oyente o a las personas que la disfrutan, pudiendo entonces reconocer sus preferencias, su tipo de carácter o su forma de expresión debido a que todos estos elementos se ven plasmados en el estilo musical, en la letra, en la melodía”, dijo el legislador.

Por último, mencionó que la música es la expresión cultural universal que permite una conexión con lo sublime de los sonidos y las emociones tangibles, intangibles, estéticas, armónicas, que generan un estado de satisfacción que, incluso, repercuten en el bienestar de la salud, ya sea por el solo placer audible o en la recreación.

