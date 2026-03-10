Autoriza Congreso ampliación del fundo legal de Valle del Rosario

Publicidad - LB2 -

Medida permitirá ordenar el crecimiento urbano y definir zonas de desarrollo y preservación.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó la ampliación del fundo legal de la cabecera municipal de Valle del Rosario, con el propósito de fortalecer el ordenamiento territorial y planificar el crecimiento urbano de esta localidad.

La solicitud fue presentada por el Ayuntamiento de Valle del Rosario y analizada por la Comisión de Desarrollo Municipal y Fortalecimiento del Federalismo, la cual determinó la viabilidad de la propuesta y la presentó ante el Pleno en voz del diputado Arturo Zubía Fernández.

El decreto aprobado establece una superficie total de 186-17-31.583 hectáreas, que integrará áreas urbanas, zonas destinadas al crecimiento y espacios de preservación ecológica, lo que permitirá una mejor regulación del uso del suelo y la planeación del desarrollo del centro de población.

Con esta ampliación se busca ordenar el crecimiento de la cabecera municipal y delimitar espacios destinados al desarrollo urbano, al tiempo que se preservan áreas con valor ambiental.

El proyecto contó con el respaldo técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Gobierno del Estado, instancia que consideró adecuada la modificación planteada por el Ayuntamiento.

La dependencia estatal determinó que la propuesta cumple con los criterios establecidos en la normatividad vigente en materia de asentamientos humanos y desarrollo urbano, lo que permitió su aprobación por parte del Poder Legislativo.

