Atiende Feria “La China en tu Colonia” a más de 400 personas en la colonia Vida Digna

Jornada acercó trámites, servicios de salud y apoyos sociales a familias de la capital.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Más de 400 personas fueron atendidas durante la Feria de Servicios “La China en tu Colonia”, realizada en la colonia Vida Digna, donde dependencias estatales y municipales ofrecieron trámites y apoyos directamente a la comunidad.

Durante la jornada, vecinas y vecinos accedieron a servicios de salud, orientación jurídica y gestiones administrativas, con alta demanda en los módulos de expedición y renovación de licencias de conducir, pago del impuesto predial a través del Teso Móvil y donación de lentes.

La diputada local Nancy “La China” Frías, promotora de la iniciativa, señaló que el objetivo es facilitar el acceso a servicios esenciales para personas que, por motivos laborales o económicos, enfrentan dificultades para acudir a oficinas gubernamentales entre semana.

“Nuestra prioridad es estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones reales. ‘La China en tu Colonia’ es un ejercicio de gobierno cercano, humano y eficiente, que permite a las familias ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo al tener todos los servicios en un solo lugar”, expresó.

La legisladora destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y las dependencias participantes como un factor clave para ampliar la cobertura y lograr resultados concretos en beneficio de la población.

“Nada de esto sería posible sin el trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y las distintas dependencias participantes. Cuando sumamos esfuerzos, logramos atender a más personas y generar un impacto positivo en nuestras comunidades”, agregó.

Frías informó que la feria continuará de manera itinerante en distintos puntos del distrito, con el propósito de ampliar la cobertura y garantizar que más familias puedan acceder a estos apoyos.

La estrategia busca consolidar un esquema de atención cercana y territorial, orientado a facilitar trámites y fortalecer el bienestar social en colonias de la capital del estado.

