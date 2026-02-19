Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 19, 2026 | 15:07
InicioEstado

Atiende Feria “La China en tu Colonia” a más de 400 personas en la colonia Vida Digna

Estado

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Jornada acercó trámites, servicios de salud y apoyos sociales a familias de la capital.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Más de 400 personas fueron atendidas durante la Feria de Servicios “La China en tu Colonia”, realizada en la colonia Vida Digna, donde dependencias estatales y municipales ofrecieron trámites y apoyos directamente a la comunidad.

Durante la jornada, vecinas y vecinos accedieron a servicios de salud, orientación jurídica y gestiones administrativas, con alta demanda en los módulos de expedición y renovación de licencias de conducir, pago del impuesto predial a través del Teso Móvil y donación de lentes.

- Publicidad - HP1

La diputada local Nancy “La China” Frías, promotora de la iniciativa, señaló que el objetivo es facilitar el acceso a servicios esenciales para personas que, por motivos laborales o económicos, enfrentan dificultades para acudir a oficinas gubernamentales entre semana.

“Nuestra prioridad es estar cerca de la gente, escuchar sus necesidades y ofrecer soluciones reales. ‘La China en tu Colonia’ es un ejercicio de gobierno cercano, humano y eficiente, que permite a las familias ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo al tener todos los servicios en un solo lugar”, expresó.

La legisladora destacó la coordinación entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y las dependencias participantes como un factor clave para ampliar la cobertura y lograr resultados concretos en beneficio de la población.

“Nada de esto sería posible sin el trabajo en equipo entre el Gobierno del Estado, el Gobierno Municipal y las distintas dependencias participantes. Cuando sumamos esfuerzos, logramos atender a más personas y generar un impacto positivo en nuestras comunidades”, agregó.

Frías informó que la feria continuará de manera itinerante en distintos puntos del distrito, con el propósito de ampliar la cobertura y garantizar que más familias puedan acceder a estos apoyos.

La estrategia busca consolidar un esquema de atención cercana y territorial, orientado a facilitar trámites y fortalecer el bienestar social en colonias de la capital del estado.

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Plumas

La Naturaleza Exige Sometimiento. La Libertad Implica Responsabilidad.

El individuo tiene sus objetivos y metas propios; la sociedad tiene la obligación de proporcionar los mecanismos y sistemas necesarios para que el individuo los alcance.
Juárez / El Paso

Inicia operaciones el Albergue del Barreal para personas en situación de calle

El espacio brindará resguardo nocturno durante el invierno; estará activo hasta marzo de 2026. Ciudad...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.