Asiste Maru Campos a toma de protesta del nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional

General Israel Caro Rodríguez asume el mando en Chihuahua con más de 35 años de trayectoria militar.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos acudió como invitada especial a la ceremonia de toma de protesta del general de brigada Diplomado de Estado Mayor, Israel Caro Rodríguez, quien asumió como nuevo coordinador estatal de la Guardia Nacional en Chihuahua.

Durante el acto protocolario, el nuevo mando expresó su compromiso de fortalecer las acciones operativas y contribuir a mejorar la percepción de seguridad en la entidad, en coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno.

Caro Rodríguez cuenta con más de 35 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Es licenciado en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra y maestro en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional.

A lo largo de su trayectoria ha desempeñado cargos tanto operativos como académicos, entre ellos coordinador estatal de la Guardia Nacional en Campeche y Oaxaca, así como subjefe operativo de la corporación a nivel nacional.

En la ceremonia participaron el comandante de la Cuarta Coordinación Territorial de la Guardia Nacional, Julio César Moreno; el comandante de la Quinta Zona Militar, Felipe González; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya.

El relevo en la coordinación estatal se da en un contexto en el que la Guardia Nacional mantiene presencia permanente en Chihuahua, entidad que por su condición fronteriza y extensión territorial es considerada estratégica en la política de seguridad federal.

