Asiste Maru Campos a ceremonia por el aniversario de la Constitución en Querétaro

Publicidad - LB2 -

La gobernadora participó en el acto cívico encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Querétaro, Qro. (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, asistió a la ceremonia conmemorativa por el 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, realizada en el Teatro de la República, recinto histórico donde fue promulgada la Carta Magna de 1917.

La mandataria estatal acudió al acto junto con autoridades del Gobierno Federal, gobernadoras y gobernadores de distintas entidades, así como representantes de los poderes Legislativo y Judicial, en un evento cívico que destacó la vigencia y relevancia del marco constitucional mexicano.

- Publicidad - HP1

Durante la ceremonia, las y los asistentes reconocieron el papel de la Constitución como cimiento de la vida institucional del país, así como su función en la construcción de un Estado basado en la libertad, la justicia y el respeto a los derechos.

“Celebramos el Aniversario de la Constitución en el Teatro de la República, donde tuvo su origen”, expresó la gobernadora.

El evento fue encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien lideró los honores cívicos y el reconocimiento a la trascendencia histórica de la Constitución de 1917 en la vida política y social del país.

La presencia de la gobernadora Maru Campos se enmarca en la participación de Chihuahua en los actos nacionales de conmemoración, como parte del reconocimiento a los valores constitucionales que rigen a las entidades federativas.

La Constitución de 1917 es considerada uno de los documentos fundacionales del Estado moderno mexicano, al establecer principios de justicia social, soberanía popular y división de poderes que continúan orientando la vida pública nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.