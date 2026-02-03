Aprueban diputados licencia por maternidad a jueza penal por 98 días

Publicidad - LB2 -

La Diputación Permanente avaló la solicitud con goce de sueldo a partir del 26 de enero de 2026.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Diputadas y diputados integrantes de la Diputación Permanente del Congreso del Estado aprobaron la solicitud de licencia por maternidad presentada por la jueza penal Perla Vianey Pérez Sánchez, por un periodo de 98 días, con efectos a partir del 26 de enero de 2026.

La autorización se emitió conforme a lo establecido en los artículos 102 y 109 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, así como en el artículo 174, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que facultan al Congreso y, en receso, a la Diputación Permanente, para conceder licencias que excedan de un mes a personas juzgadoras.

- Publicidad - HP1

De acuerdo con el marco constitucional vigente, las licencias mayores a un mes deben estar debidamente justificadas y pueden ser otorgadas por la mayoría de las y los legisladores presentes, sin que en ningún caso puedan exceder de un año.

En este caso, el órgano legislativo consideró que la licencia por maternidad constituye un derecho laboral y una prestación de seguridad social, por lo que existe plena justificación para su otorgamiento con goce de sueldo, al tratarse de una protección prevista en la normativa aplicable.

Asimismo, se determinó que el Órgano de Administración Judicial se encuentra legalmente facultado para aprobar el nombramiento de una persona interina que cubra la función jurisdiccional durante el periodo de incapacidad de la jueza titular.

Esta medida se sustenta en lo dispuesto por el artículo 370, tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, que prevé la figura del interinato para garantizar la continuidad en la impartición de justicia.

Con la aprobación de esta licencia, el Congreso del Estado refrendó el respeto a los derechos laborales de las personas juzgadoras, así como el compromiso institucional de asegurar el funcionamiento regular de los órganos jurisdiccionales durante ausencias temporalmente justificadas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.