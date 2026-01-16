Aprueba JUCOPO lista de aspirantes que avanzan en proceso para presidir la CEDH

Publicidad - LB2 -

El cargo será por un periodo de cinco años tras el procedimiento de entrevistas y evaluación legislativa.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado aprobó por unanimidad el listado de personas aspirantes que cumplen con los requisitos legales para continuar en el proceso de selección de la próxima o próximo titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), cargo que tendrá una duración de cinco años.

Durante la sesión de trabajo, las y los integrantes de la JUCOPO avalaron también el listado de aspirantes que no acreditaron los requisitos establecidos en la convocatoria, quedando fuera de la etapa de entrevistas y evaluación. En total, fueron cinco personas excluidas, cuatro hombres y una mujer, conforme al dictamen presentado.

El listado de aspirantes que sí cumplen con los requisitos está integrado por 18 personas, entre ellas Rafael Sánchez Martínez, Laura Garza Jaidar, Lilia Lizeth Durán Nevárez, Fryda Libertad Licano Ramírez, Gildardo Iván Félix Durán, Eduardo Antonio Sáenz Frías, Claudia Cristina Gurrola Díaz y Yuliana Ilem Rodríguez González, así como Silvia Ruíz Mijares, Ada Miriam Aguilera Mercado, Flor Alejandra Corral Requejo, Karla Ivette Gutiérrez Isla, Silvia Holguín Cinco, Georgina Ávila Silva, Adrián Raymundo Torres del Toro, Luz Elena Mears Delgado, Liz Aguilera García y Edgar Eduardo Núñez Montes.

Asimismo, la JUCOPO aprobó el formato y lineamientos para el desahogo de las entrevistas, las cuales se llevarán a cabo los lunes 19 y martes 20 de enero, con una duración de 20 minutos por aspirante, a partir de las 09:00 horas. Posteriormente, las y los legisladores realizarán la evaluación individual a través de la plataforma oficial del Congreso del Estado.

En la misma reunión, se avaló por unanimidad declarar recinto oficial del Poder Legislativo a la Ex Aduana de Ciudad Juárez, donde se celebrará sesión de la Diputación Permanente el 9 de febrero de 2026, así como a la Casa Stallforth en Hidalgo del Parral, sede de la sesión programada para el 20 de febrero del presente año.

A la sesión asistieron el presidente de la JUCOPO, Cuauhtémoc Estrada, así como coordinadores y representantes de los distintos grupos parlamentarios, incluida la Mesa Directiva del Congreso, en el marco de los trabajos legislativos para la definición de la nueva titularidad de la CEDH.

