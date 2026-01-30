Aprueba Comisión de Educación dictamen para reforzar apoyo a estudiantes sobresalientes

Publicidad - LB2 -

Avalan iniciativas en educación inclusiva, reinserción social y protección de derechos de docentes en Chihuahua.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Integrantes de la Comisión de Educación, Cultura Física y Deporte del Congreso del Estado aprobaron un proyecto de dictamen orientado a reforzar los mecanismos de apoyo a educandas y educandos con aptitudes y destrezas sobresalientes, dentro del marco de la educación inclusiva.

La iniciativa, presentada en la legislatura anterior por la diputada Rosana Díaz, propone reformar el artículo 54 de la Ley Estatal de Educación, a fin de establecer que el proceso educativo potencie, estimule e impulse las capacidades destacadas del alumnado, atendiendo sus intereses, necesidades y anhelos, como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

De acuerdo con el dictamen, el desarrollo oportuno de aptitudes sobresalientes será asumido con diligencia por la autoridad educativa estatal, en coordinación con la autoridad federal, conforme a la legislación aplicable, para garantizar una atención integral a este sector estudiantil.

Durante la misma sesión, la comisión avaló otro dictamen que adiciona disposiciones a la Ley Estatal de Educación en materia de educación dentro de los Centros de Reinserción Social, con el objetivo de disminuir y erradicar las causas de la delincuencia juvenil. La propuesta establece el acceso a educación laica y gratuita en los Centros de Reinserción Social para Adolescentes Infractores (CERESAI), mediante programas de educación básica, media superior y formación técnica, que permitan la continuidad educativa tras concluir el internamiento.

Asimismo, se votó a favor de diversos proyectos de reforma, entre ellos un dictamen que integra tres iniciativas enfocadas en la protección de los derechos humanos de las y los docentes, mediante modificaciones a la Ley Estatal de Educación y a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia Escolar del Estado.

También se aprobó una reforma para garantizar la educación afectiva y reproductiva en instituciones educativas; modificaciones a la Ley de Cultura Física y Deporte para establecer programas permanentes de deporte y recreación como herramienta de prevención de adicciones en zonas de alto riesgo; y una reforma para asegurar que estudiantes en condición de maternidad tengan igualdad de acceso, permanencia y conclusión de estudios en educación superior, sin discriminación.

En la reunión participaron las y los diputados Óscar Avitia, presidente de la comisión; Carlos Olson, secretario; y como vocales Nancy Frías, Herminia Gómez y América Aguilar, quienes coincidieron en que las iniciativas aprobadas fortalecen el marco educativo y social del estado.

