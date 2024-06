Aparece Enrique Serrano como nuevo director de Enlace Gubernamental

Publicidad - LB2 -

El ex alcalde de Ciudad Juárez, mencionó que su primer encargo es atender a los afectados de Aras y tratar de resolver sus dudas.

Chihuahua, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Enrique Serrano exalcalde de Ciudad Juárez, es director de Enlace Gubernamental, dependencia que está bajo la tutela de la Secretaría General de Gobierno.

El nombramiento de Serrano Escobar, trascendió la mañana de este viernes, cuando atendió a los manifestantes que se dieron cita en la Plaza Hidalgo por el problema de Aras, a quienes convenció de entablar una mesa de diálogo.

- Publicidad - HP1

Durante los breves minutos que charló con los representantes de los medios de comunicación, el ex alcalde de Ciudad Juárez, mencionó que su encargo es atender a los afectados de Aras y tratar de resolver sus dudas.

“Yo estoy encargado nada más de Aras, yo de lo demás lo siento, pero no tengo conocimiento, no tengo el encargo, ¿por qué de Aras?, ustedes saben es el problema más grande donde hay miles de afectados, inclusive hay muchos que no han presentado denuncia”, señaló Serrano.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.