Anuncia Secretaría de Cultura proyectos seleccionados del PECDA Chihuahua 2026

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Fueron elegidos 27 proyectos artísticos y culturales en cinco categorías de la convocatoria estatal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura, en coordinación con el Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, dio a conocer los resultados de la convocatoria 2026 del Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico Chihuahua.

En esta emisión fueron seleccionados 27 proyectos de creadores, creadoras y colectivos artísticos, distribuidos en las categorías de Nuevas Generaciones Creativas, Apoyo a Colectivas Artísticas, Creación Joven, Creación con Trayectoria, y Gestión, Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural.

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En la categoría de Nuevas Generaciones Creativas fueron beneficiados los proyectos “Cartografía de lo invisible”, de Danna Victoria González Álvarez, en la disciplina de danza; “Fagot en tu escuela”, de Evelin Guadalupe Madrigal Soto, y “¿Qué estoy buscando?”, de Danilo Valle Arvayo, ambos en música.

Dentro de Apoyo a Colectivas Artísticas fue seleccionado el proyecto “Cáigale a la carnita asada. Documental escénico sobre la familia y lo ritual en el norte de México”, de Samantha Carrillo Ponce, en la disciplina de teatro.

En Creación Joven fueron elegidos 11 proyectos en las disciplinas de artes visuales, danza, literatura, medios audiovisuales y alternativos, música y teatro.

Los trabajos seleccionados en esta categoría pertenecen a Camil Hernández Clemente, Valeria Ávila Tolentino, Diana Patricia Moreno Vargas, Bryan Alexis Ríos Nevárez, Óscar Ricardo Rascón Bustillos, Ana Gabriela Méndez Gutiérrez, Mario Alberto Salazar Vega, Ana Eloísa Gómez Banda, Alma Guadalupe Peña Rayos, Daniel Martínez Batista y Miriam Arely Hernández Ballinas.

En la categoría de Creación con Trayectoria fueron seleccionados nueve proyectos de artistas en las disciplinas de artes visuales, danza, literatura, medios audiovisuales y alternativos, música y teatro.

Las personas beneficiadas en esta categoría fueron Sergio Alfonso Rodríguez García, Oliver García Tavizón, Karen Yadira Sáenz Bencomo, César Ilzivir Salazar Escobar, Karen Abigail Cano Ortega, Mónica Flores Luján, Nayeli Bernabé Baeza, Miguel Corral González y Diana Laura Bravo Contreras.

En Gestión, Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural fueron premiados tres trabajos: “Caminos del Cuerpo Naturaleza: Memoria Territorial y Patrimonio Biocultural en la Sierra Chihuahuense”, de Cynthia Aguirre Acosta; “Memorias comunitarias: Salvaguarda de los retablos de la Enramada”, de Karla Morales Porras, y “Memoria cultural de la Plaza Cervantina: una visión desde el patrimonio cultural”, de Ivonne Rosas Heimpel.

La Secretaría de Cultura informó que la selección estuvo a cargo de los jurados de cada disciplina, mientras que el Comité de Planeación determinó la reasignación de estímulos conforme a los criterios establecidos en la convocatoria PECDA Chihuahua 2026.

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Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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