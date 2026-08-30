Anuncia Maru Campos programa estatal para apoyar a familias de personas desaparecidas

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El esquema iniciará con 450 familias y busca complementar la atención médica, psicológica, alimentaria y jurídica que ya brinda el Estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La gobernadora Maru Campos anunció la creación del Programa Estatal para la Atención a Víctimas de Desaparición, con el que el Gobierno de Chihuahua busca fortalecer el acompañamiento integral y otorgar apoyo económico a familiares de personas cuyo paradero se desconoce.

La mandataria informó que el programa comenzará con 450 familias y se ampliará conforme avance su implementación, con la intención de atender gastos relacionados con traslados, trámites y jornadas de búsqueda que, en muchos casos, obligan a las familias a dejar de trabajar temporalmente.

“Está pensado para acompañar la vida que sigue mientras buscan, y complementar la atención integral que ya les brindamos”, explicó.

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Campos reconoció que ningún apoyo económico puede reparar la ausencia de una persona desaparecida, pero sostuvo que el Estado sí puede reducir parte de la carga que enfrentan las familias durante los procesos de búsqueda e investigación.

La gobernadora aseguró que también se reforzarán los servicios de investigación, búsqueda y atención especializada, además de impulsar acciones en los ámbitos Ejecutivo y Legislativo para mejorar la respuesta institucional.

Durante el fin de semana, la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno sostuvieron reuniones con colectivos de diferentes regiones de Chihuahua para iniciar mesas permanentes de trabajo.

De acuerdo con la mandataria, estos espacios tendrán como objetivo escuchar directamente a las familias, dar seguimiento a sus planteamientos y verificar el cumplimiento de los acuerdos que se alcancen.

“Soy muy consciente de que no hemos hecho todo lo deseable, que no ha sido suficiente. Y sé que podemos hacer más”, expresó.

Campos señaló que actualmente las familias reciben acompañamiento mediante atención médica, psicológica y alimentaria, así como gestiones para empleo, vivienda y becas educativas, a través de distintas dependencias estatales.

La titular del Ejecutivo afirmó que dará seguimiento personal a las mesas regionales y que mantendrá encuentros con víctimas y colectivos, al considerar que la búsqueda de personas desaparecidas no debe recaer únicamente en madres, familiares o ciudadanos.

La gobernadora también sostuvo que el fenómeno de las desapariciones requiere coordinación entre distintos niveles de gobierno y reconoció que esperaba una participación más amplia de la Federación en este tema.

Pese a ello, aseguró que Chihuahua continuará reforzando sus propias capacidades institucionales para atender los casos y acompañar a las familias, con o sin respaldo adicional del Gobierno federal.