Analiza Maru Campos con empresarios modernización de semaforización en Chihuahua

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Proyecto contempla uso de tecnología inteligente para mejorar movilidad y reducir accidentes.

Chihuahua, Chih (ADN/Staff) – La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, sostuvo una reunión con empresarios y autoridades estatales y municipales para analizar un proyecto de modernización del sistema de semaforización en la ciudad de Chihuahua.

Durante el encuentro, representantes de la iniciativa privada presentaron un diagnóstico sobre las necesidades de señalización y control vial, elaborado en conjunto con Ficosec, en el que se identifican zonas con alta carga vehicular y problemas de saturación.

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El análisis advierte que la falta de sincronización semafórica y los tiempos variables de traslado afectan la movilidad y la seguridad en la capital del estado.

El parque vehicular creció más de 120 por ciento en dos décadas.

Entre los datos expuestos, se destacó el incremento sostenido del número de vehículos entre 2002 y 2022, lo que representa un desafío para la infraestructura actual.

La propuesta presentada contempla la actualización de controladores, implementación de un nuevo software central, instalación de red de fibra óptica y uso de tecnología inteligente de bajo consumo, con el objetivo de optimizar el flujo vehicular.

Asimismo, se busca aprovechar la infraestructura existente mediante su modernización selectiva, en lugar de una sustitución total del sistema.

Autoridades y empresarios coincidieron en la necesidad de impulsar proyectos con visión a largo plazo que mejoren la conectividad urbana y contribuyan a la prevención de accidentes.

Al finalizar la reunión, la gobernadora y el alcalde de Chihuahua revisaron otros proyectos viales en desarrollo, como parte de una estrategia integral para fortalecer la movilidad en la capital.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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