Invita Estado al Festival de Cine Fronterizo “Kuira” en Ciudad Juárez

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Primera edición se realizará del 18 de abril al 3 de mayo con proyecciones, talleres y actividades culturales.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado invitó a la comunidad a participar en la primera edición del Festival de Cine Fronterizo “Kuira”, que se llevará a cabo los fines de semana del 18 de abril al 3 de mayo en distintas sedes de la ciudad.

El evento contempla la proyección de 16 producciones audiovisuales, entre ellas 13 cortometrajes y tres largometrajes, que abordan temáticas propias de la región fronteriza como migración, violencia e identidad.

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La inauguración se realizará el 18 de abril a las 20:00 horas en el Parque Central Oriente, con la proyección del largometraje Home is Somewhere Else, mientras que la clausura también tendrá como sede este espacio.

El festival busca visibilizar expresiones artísticas y sociales de la frontera.

Además de las funciones, el programa incluye actividades como talleres, conversatorios y retos creativos, diseñados para fomentar la participación de distintos sectores de la comunidad.

Entre las actividades destacan talleres dirigidos a niñas y niños, así como espacios de formación en cine con dispositivos móviles, expresión corporal y técnicas de arte urbano como el stencil.

Las sedes alternas incluyen el Museo de Arte de Ciudad Juárez, el Centro Cultural de las Fronteras, la Plaza Cervantina y espacios de colectivos culturales locales.

El cierre del festival, el 3 de mayo, incluirá la presentación de los resultados del reto “Kuira 48 Horas”, en el que participantes desarrollaron cortometrajes en un periodo limitado.

Con esta iniciativa, autoridades estatales buscan fortalecer la oferta cultural y promover el talento local, mediante espacios de exhibición y formación en el ámbito cinematográfico.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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