Genera Semana Santa derrama de 490 mdp en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

Turismo registra incremento del 5% y alta afluencia en destinos como Ciudad Juárez.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La Secretaría de Turismo informó que el periodo vacacional de Semana Santa 2026 dejó una derrama económica cercana a los 490 millones de pesos en Chihuahua, lo que representa un incremento aproximado del 5 por ciento en comparación con el año anterior.

Durante el lapso comprendido del 28 de marzo al 5 de abril, se registraron alrededor de 250 mil turistas-noche, lo que se reflejó en una ocupación hotelera del 72 por ciento en la entidad.

- Publicidad - HP1

Asimismo, del 1 al 5 de abril se contabilizó la presencia de cerca de medio millón de excursionistas, cifra que implica un aumento del 6 por ciento respecto a 2025.

La mayoría de los visitantes acudió a centros recreativos en distintas regiones del estado.

De acuerdo con el reporte, más del 98 por ciento de los excursionistas se concentró en espacios recreativos, mientras que una proporción menor participó en representaciones religiosas como el Viacrucis, principalmente en la Sierra Tarahumara.

Entre los destinos con mayor afluencia destacó Ciudad Juárez, particularmente el parque El Chamizal, seguido por la ciudad de Chihuahua y su zona conurbada.

En tercer lugar se posicionaron las Perlas del Conchos, con alta presencia de visitantes en municipios como Julimes, San Francisco de Conchos y Camargo.

Otros puntos con actividad turística relevante fueron Bocoyna, Jiménez, Urique, Meoqui y Aldama, lo que refleja una distribución regional del flujo turístico en el estado durante el periodo vacacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.