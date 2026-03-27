Analiza diputada Rosana Díaz posible salida de Morena en medio de conflicto interno

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La legisladora de Ciudad Juárez denuncia agresiones dentro de su bancada, pero afirma que mantiene su convicción en el movimiento,

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La diputada local Rosana Díaz, integrante de Morena en el Congreso del Estado de Chihuahua, reconoció que analiza la posibilidad de abandonar su bancada para integrarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en medio de tensiones internas que, afirmó, incluyen agresiones y prácticas de exclusión.

La legisladora juarense señaló directamente al coordinador del grupo parlamentario de Morena, Cuauhtémoc Estrada, a quien acusó de ejercer mecanismos de control y manipulación al interior de la fracción.

“Ahorita son manipuladas por un hombre para atacar a otra mujer, y eso no debe ser”.

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Díaz expuso que estas dinámicas han derivado en conflictos internos, al grado de que, según dijo, tuvo que intervenir para defender a dos compañeras legisladoras que presuntamente eran invisibilizadas dentro del grupo.

En ese contexto, describió el funcionamiento de la coordinación parlamentaria como un esquema de control sobre la actuación de los integrantes de la bancada.

“Es una coordinación. Es como el que lleva la batuta en una orquesta: es el que dice a qué son debes de estar tocando”.

La diputada también cuestionó la cohesión interna del grupo parlamentario, al asegurar que no existe una unidad real entre sus integrantes, lo que ha generado divisiones y confrontaciones.

Pese a este escenario, Díaz afirmó que no ha perdido la fe en Morena como movimiento político, aunque marcó distancia de las prácticas que, dijo, predominan en su bancada actual.

Asimismo, confirmó que evalúa la posibilidad de sumarse a la fracción del PVEM, decisión que estaría motivada por las condiciones internas que enfrenta dentro de Morena en el Congreso local.

El eventual cambio de bancada podría modificar el equilibrio político en el Poder Legislativo estatal, en un contexto de tensiones internas en distintas fuerzas políticas.

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