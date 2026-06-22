Alerta Protección Civil por temperaturas de hasta 43 grados en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La onda de calor persistirá durante los próximos días y elevará el riesgo de deshidratación y golpes de calor en diversas regiones del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva ante la presencia de una onda de calor que afectará al estado durante los próximos tres días, con temperaturas máximas que podrían alcanzar hasta los 43 grados centígrados en algunas regiones.

De acuerdo con la dependencia estatal, las condiciones meteorológicas son resultado de la interacción de diversos sistemas atmosféricos, entre ellos inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, una circulación ciclónica en niveles medios, un canal de baja presión, una línea seca sobre la frontera norte y el ingreso de humedad proveniente del Océano Pacífico.

- Publicidad - HP1

Para este lunes se pronostican temperaturas máximas de 42 grados centígrados en Ciudad Juárez, 43 grados en Ojinaga y 40 grados en las ciudades de Chihuahua y Delicias. Además, se prevén rachas de viento superiores a los 55 kilómetros por hora en distintas zonas de la entidad.

Las altas temperaturas continuarán durante el martes 23 de junio, cuando se esperan máximas de 42 grados en Juárez y Ojinaga, 40 grados en Chínipas y 39 grados en Chihuahua capital y Delicias. También existe la posibilidad de chubascos aislados en la región de la Sierra Tarahumara.

El meteorólogo de la CEPC, Ildelfonso Díaz, indicó que las condiciones de calor extremo incrementan el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente golpes de calor y cuadros de deshidratación, por lo que llamó a la población a tomar medidas preventivas.

La dependencia recomendó evitar la exposición prolongada al sol, principalmente entre las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, periodo en el que se registra la mayor intensidad de radiación solar.

Entre las medidas preventivas destacan mantenerse hidratado de manera constante, utilizar ropa ligera y de colores claros, portar gorra o sombrero y aplicar protector solar con un factor mínimo de protección de 30. Asimismo, exhortó a evitar el consumo excesivo de bebidas alcohólicas o azucaradas durante los días de calor intenso.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que continuará monitoreando las condiciones climáticas y recordó que el número de emergencias 9-1-1 permanece disponible las 24 horas para atender cualquier situación relacionada con las condiciones meteorológicas adversas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.