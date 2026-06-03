Alerta Protección Civil por lluvias intensas en Chihuahua durante las próximas 48 horas

Publicidad - LB2 -

Autoridades advierten sobre riesgo de granizo, tormentas eléctricas e inundaciones repentinas en varias regiones del estado.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva por la probabilidad de lluvias intensas, actividad eléctrica y caída de granizo durante las próximas 48 horas en diversas regiones de Chihuahua.

Las condiciones meteorológicas estarán asociadas a una circulación ciclónica y al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, fenómenos que afectarán principalmente a municipios del este y noreste de la entidad.

- Publicidad - HP1

Para este miércoles se pronostican lluvias moderadas a puntualmente fuertes, con acumulados de entre 25.1 y 50 milímetros en los municipios de Jiménez y Manuel Benavides. Además, se prevén precipitaciones de dispersas a moderadas con chubascos en Juárez, Ahumada, Guadalupe, Práxedis G. Guerrero, Allende, López, Coronado, Camargo y Coyame.

También se esperan lluvias aisladas a dispersas en Ascensión, Aldama, Meoqui, Julimes, Santa Bárbara, Matamoros, Janos, Casas Grandes, Buenaventura, Namiquipa, Chihuahua, Aquiles Serdán, Rosales, Delicias, Saucillo, Valle de Zaragoza, San Francisco del Oro, Parral y San Francisco de Conchos.

Para el jueves se prevé un incremento en la intensidad de las precipitaciones debido al arribo de un frente frío y al continuo aporte de humedad desde el Pacífico. Protección Civil anticipa lluvias moderadas a fuertes en Aldama y Julimes, mientras que en municipios como Nuevo Casas Grandes, Galeana, Ignacio Zaragoza, Buenaventura, Namiquipa, Riva Palacio, Chihuahua, Saucillo, Allende, López, Coronado, Jiménez, San Francisco de Conchos, Camargo, La Cruz, Ojinaga y Manuel Benavides se esperan lluvias dispersas a moderadas.

En el resto del territorio estatal persistirá la posibilidad de precipitaciones aisladas acompañadas de tormentas eléctricas.

Ante el riesgo de inundaciones repentinas, encharcamientos severos y crecidas de arroyos, la CEPC exhortó a la población a evitar circular por calles inundadas y a no intentar cruzar ríos, arroyos o vados durante las lluvias.

Asimismo, recomendó permanecer en lugares seguros durante las tormentas eléctricas y mantenerse atentos a los avisos emitidos por las autoridades de Protección Civil y los servicios meteorológicos.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.