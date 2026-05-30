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Alerta diputada Jael Argüelles sobre perfil falso que suplanta su identidad en TikTok

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POR Redacción ADN / Agencias
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La legisladora pidió a la ciudadanía evitar interactuar con la cuenta y verificar la información únicamente en sus redes oficiales.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local de Morena, Jael Argüelles Díaz, alertó a la ciudadanía sobre la existencia de un perfil falso en TikTok que utiliza su nombre e imagen sin autorización, por lo que llamó a no interactuar con dicha cuenta y a reportarla ante la plataforma.

La legisladora informó que el perfil detectado suplanta su identidad en redes sociales y podría generar confusión entre usuarios que buscan información relacionada con sus actividades públicas y legislativas.

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A través de un comunicado, se exhortó a la población a verificar que cualquier contenido o información atribuida a la diputada provenga exclusivamente de sus canales oficiales de comunicación.

La oficina de la legisladora solicitó a los usuarios denunciar la cuenta apócrifa ante TikTok, con el objetivo de contribuir a su eliminación y evitar la difusión de información falsa o engañosa.

Asimismo, se recordó que las publicaciones oficiales de Jael Argüelles se realizan únicamente a través de sus perfiles verificados en redes sociales, donde difunde actividades legislativas, posicionamientos y comunicados dirigidos a la ciudadanía.

La representación de la diputada agradeció el respaldo de quienes han reportado la situación y reiteró la importancia de consultar fuentes oficiales para evitar confusiones derivadas de cuentas no autorizadas.

Las autoridades y especialistas en seguridad digital recomiendan verificar la autenticidad de los perfiles públicos antes de compartir información o interactuar con ellos, especialmente cuando se trata de figuras públicas, instituciones o representantes populares.

La diputada indicó que continuará informando a través de sus canales oficiales mientras se realizan las gestiones correspondientes para atender el caso y solicitar el retiro del perfil señalado.

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