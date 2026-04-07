Alcanza MediChihuahua cerca de 560 mil afiliados en todo el estado

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Más de 16 mil personas se sumaron en el último mes al programa de atención médica gratuita.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El programa MediChihuahua registró un crecimiento sostenido en su cobertura al alcanzar 559 mil 956 personas afiliadas en todo el estado, de acuerdo con cifras al corte del 31 de marzo dadas a conocer por la Secretaría de Salud.

Este incremento representa la incorporación de más de 16 mil nuevos beneficiarios en el último mes, ya que al cierre de febrero se contabilizaban poco más de 543 mil personas inscritas al esquema estatal de atención médica.

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En el marco del Día Mundial de la Salud, conmemorado este 7 de abril, el Gobierno del Estado destacó que el programa busca garantizar el acceso universal a servicios médicos gratuitos, especialmente para quienes no cuentan con seguridad social.

MediChihuahua ofrece atención integral en distintos niveles, incluyendo servicios de prevención, detección de enfermedades, consulta general y telemedicina, así como atención de enfermería, laboratorio, farmacia y trabajo social.

El programa también contempla estudios de diagnóstico como mastografías, ultrasonidos y rayos X, además de atención especializada en áreas como nutrición, psicología, odontología y procedimientos médicos específicos.

En materia preventiva, se desarrollan acciones en salud mental, salud reproductiva, vacunación, prevención de adicciones y control de enfermedades crónico-degenerativas, así como atención a padecimientos epidemiológicos y zoonóticos.

Asimismo, se incluyen servicios para la atención de violencia intrafamiliar, enfermedades de transmisión sexual y atención materno-infantil, además de cuidados prehospitalarios, coordinación de urgencias y traslado de pacientes.

En el segundo nivel de atención, el programa brinda servicios hospitalarios y especializados, como cirugías, hospitalización, atención de partos y consultas de especialidad, consolidándose como una de las principales estrategias estatales en materia de salud pública.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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