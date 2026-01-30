Alcanza Gobierno del Estado entrega histórica de 38 mil chamarras con “Juntos contra el Frío”

Publicidad - LB2 -

Campaña del DIF Estatal incrementó en 46% la distribución de apoyos invernales respecto a 2024.

Bocoyna, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través del DIF Estatal de Chihuahua, logró una entrega histórica de más de 38 mil chamarras como parte del programa “Juntos contra el Frío”, dirigido a niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad durante la presente temporada invernal.

De acuerdo con la información oficial, esta cifra representa un incremento del 46 por ciento en comparación con el año 2024, cuando se distribuyeron 26 mil prendas, lo que marca el mayor alcance del programa desde su creación.

El cierre de la campaña se llevó a cabo en planteles educativos de la comunidad de San Juanito, en el municipio de Bocoyna, y fue encabezado por la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván Antillón, así como por el secretario de Pueblos y Comunidades Indígenas, Enrique Rascón Carrillo.

Durante su visita a más de 300 alumnas y alumnos del preescolar Carmen Ramos del Río y la escuela primaria Fernando Montes de Oca, la titular del DIF Estatal destacó el impacto social de la estrategia.

“Este récord no es solo un número, es el compromiso hecho acción para abrigar el futuro de Chihuahua”, expresó Galván Antillón.

Desde su inicio en 2021, la campaña “Juntos contra el Frío” ha sido implementada de manera continua y, a lo largo de cinco ediciones, ha permitido la distribución acumulada de 145 mil 583 chamarras en distintas regiones de la entidad.

El programa se sostiene mediante la participación de donaciones ciudadanas y aliados institucionales, y forma parte de las acciones del DIF Estatal para proteger a las infancias y a los grupos más vulnerables frente a las bajas temperaturas, con cobertura en los 67 municipios de Chihuahua.

