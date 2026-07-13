Afirma Maru Campos que el IMSS adeuda 300 mdp al Gobierno de Chihuahua

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La gobernadora señaló que el Estado brindó servicios médicos e infraestructura al instituto y sostuvo que el sistema MediChihuahua ofrece mejores condiciones que IMSS-Bienestar.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – La gobernadora Maru Campos Galván afirmó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mantiene un adeudo aproximado de 300 millones de pesos con el Gobierno del Estado por servicios médicos e infraestructura proporcionados para atender a derechohabientes en Chihuahua.

La mandataria explicó que la administración estatal facilitó al IMSS diversos servicios mediante esquemas de subrogación, además de poner a disposición equipamiento médico, quirófanos y áreas de terapia intensiva con el objetivo de garantizar la atención de la población.

“No podemos nosotros afiliarnos al Bienestar cuando el sistema de salud de Chihuahua está mejor que el Bienestar”.

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Campos Galván sostuvo que el Gobierno del Estado asumió estos servicios en beneficio de las y los chihuahuenses y aseguró que las atenciones brindadas no fueron cobradas a los pacientes.

La gobernadora consideró que el programa estatal MediChihuahua ofrece mejores condiciones de atención que el esquema IMSS-Bienestar, al defender la estrategia implementada por su administración para ampliar la cobertura médica en la entidad.

Asimismo, hizo un llamado al Gobierno Federal para que cumpla con sus compromisos financieros con Chihuahua en materia de salud y bienestar, al señalar que los recursos pendientes corresponden a servicios ya prestados por el Estado.

Finalmente, expresó su expectativa de que las acciones para mejorar las condiciones de los hospitales y la calidad de los servicios médicos se mantengan de manera permanente en beneficio de la población.

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