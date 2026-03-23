Advierte Protección Civil por vientos fuertes y cambios bruscos de temperatura en Chihuahua

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Rachas superarán los 55 km/h y temperaturas alcanzarán hasta 38°C en algunas regiones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) alertó sobre condiciones climáticas variables en el estado de Chihuahua, derivadas de la aproximación del frente frío 42 en interacción con otros sistemas atmosféricos.

De acuerdo con el pronóstico, se prevé un ambiente frío a templado por la mañana y caluroso por la tarde, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 38 grados centígrados en algunas zonas del estado.

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Las autoridades informaron que en municipios como Ciudad Juárez, López, Coronado y Jiménez se registrarán rachas de viento superiores a los 55 kilómetros por hora, con posibilidad de tolvaneras.

“Se prevén rachas superiores a los 55 km/h, tolvaneras, mañanas frescas y tardes calurosas”

Además, se esperan ráfagas de hasta 45 km/h en regiones del norte, centro-sur y sur, mientras que en otras zonas del estado podrían alcanzar los 35 km/h.

En cuanto a precipitaciones, se pronostican lluvias aisladas en municipios como Morelos y Guadalupe y Calvo, acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Para este martes, el sistema frontal generará temperaturas mínimas de entre 0 y 2 grados en la Sierra Tarahumara, mientras que en municipios como Juárez y Chihuahua capital se prevén máximas cercanas a los 34 grados.

La CEPC exhortó a la población a tomar precauciones ante los cambios bruscos de temperatura, así como por la presencia de vientos fuertes que podrían generar tolvaneras y reducir la visibilidad en tramos carreteros.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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