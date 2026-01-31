Advierte Cuauhtémoc Estrada crisis por falta de espacios en universidades públicas

Publicidad - LB2 -

Más de 24 mil aspirantes fueron rechazados en cinco carreras de alta demanda en la UACJ entre 2020 y 2025.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado Cuauhtémoc Estrada Sotelo, coordinador del Grupo Parlamentario de morena en el Congreso del Estado, alertó sobre una crisis persistente de falta de espacios en universidades públicas, que cada ciclo escolar deja a miles de jóvenes sin acceso a la educación superior y sin posibilidad de desarrollar su proyecto de vida.

Con base en estadísticas oficiales de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), el legislador expuso que entre el segundo ciclo de 2020 y el primer ciclo de 2025, más de 24 mil aspirantes fueron rechazados solo en cinco carreras de alta demanda: médico-cirujano, cirujano-dentista, enfermería, psicología y médico-veterinario.

Los datos muestran que 10 mil 595 aspirantes quedaron fuera de médico-cirujano; 5 mil 798 de cirujano-dentista; 3 mil 266 de enfermería; 2 mil 951 de psicología; y 2 mil 338 de médico-veterinario, a pesar de haber presentado examen de admisión, lo que evidencia una brecha estructural entre la demanda educativa y la capacidad instalada.

“Estamos hablando de miles de estudiantes que no pudieron estudiar la carrera que eligieron, en la que se sentían capaces y que representaba su proyecto de vida”, subrayó Estrada.

El coordinador de morena cuestionó el destino de estos jóvenes, al señalar que solo una minoría puede acceder a universidades privadas, mientras que la mayoría enfrenta limitaciones económicas que les impiden continuar su formación, lo que amplía la desigualdad y reduce oportunidades de movilidad social.

Ante este panorama, Estrada llamó a replantear prioridades y funcionamiento de las universidades públicas, y a orientar los recursos públicos a la ampliación de la cobertura, con el objetivo de abrir más espacios y garantizar la conclusión de estudios para quienes aspiran a una carrera profesional.

El legislador advirtió que ignorar esta problemática implica truncar el desarrollo profesional de una generación, y sostuvo que ampliar el acceso a la educación superior debe asumirse como prioridad inmediata del estado, no solo como política educativa, sino como un acto de justicia social.

